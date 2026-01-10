هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

خطف المشجع الكونغولي ميشيل كوكا مبولادينغا الأضواء خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما أصبح أحد أبرز الوجوه الجماهيرية في البطولة، بفضل حضوره اللافت وتشجيعه المميز لمنتخب بلاده من المدرجات.

ودفع هذا الظهور الاستثنائي، حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاحتفاء به، حيث قام وزير الرياضة الكونغولي بتكريمه ومنحه سيارة دفع رباعي من نوع "جيب"، تقديراً لتمثيله المشرف للبلاد ونقله صورة إيجابية عن الجماهير الكونغولية في المحفل القاري.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: