تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

شهدت سوق السيارات في الصين أبطأ وتيرة نمو خلال 3 سنوات، بحسب بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية الصادرة أمس الجمعة ، حيث ارتفعت المبيعات خلال عام 2025 بنسبة 3.9% فقط، مقارنة بنمو بلغ 5.3% في عام 2024.

ورغم هذا التباطؤ، تجاوزت صادرات المركبات المصنعة في الصين التوقعات، محققة نموا بنسبة 20% على مدار العام، مما يعكس تركيز الشركات الصينية على الأسواق الدولية في ظل ضعف الطلب المحلي وزيادة القيود التنظيمية.

وللمرة الأولى، تفوقت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي (NEVs) على السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، رغم تباطؤ نموها إلى 17.6% بعد أن سجلت 40.7% في 2024.

أما على أساس شهري، فقد تراجعت المبيعات في ديسمبر بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 2.28 مليون وحدة، وذلك بعد انخفاض شهري بـ 8.5% في نوفمبر.

وتواجه الصين تحديات متزايدة في قطاع السيارات، من بينها التوترات التجارية مع الشركاء الدوليين، وزيادة الرسوم الجمركية، ما دفع الشركات إلى تعزيز حضورها عالميا لموازنة تراجع السوق المحلي.