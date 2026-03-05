قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد
نشرة المرأة والمنوعات | ريجيم النصف الأخير من رمضان.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة ترامب
بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
أخبار البلد

بتكليفات من وزير الزراعة.. لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف

لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف
شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  شن الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة والتى استهدفت مخازن ومتاجر ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الاعلاف في المحافظات، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وكذلك متابعة مدى عمل مصانع انتاج الاعلاف وإضافتها وتوافر مدخلات الإنتاج وتذليل اى عقبات تواجه الصناعة. وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وشملت الحملات عدد من مراكز محافظات: القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الاسكندرية،  بنى سويف، الفيوم، والمنيا، حيث تم تشكيل لجان موسعه تضم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك وكذا مديريات الزراعة ومديريات التموين المختصة.


ومن جهته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الحملات استهدفت المرور على مخازن ومحلات ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الاعلاف وخاماتها لضبط الأسواق ومنع اي محاولات الاحتكار فضلا عن التأكد من جودة المعروض وتوافر مدخلات الانتاج.

وأشار  إلى أن أعمال اللجان، قد أسفرت عن رصد بعض التجاوزات والمخالفات من قبل بعض الشركات الكبرى، شملت: رفع غير مبرر لأسعار البيع، وذلك من خلال قيام شركة كبرى وعدد ثلاث محال اتجار في الاعلاف بزيادة أسعار الخامات والأعلاف دون استناد لمعايير منطقية، فضلا عن ضبط عدد 4 سيارات تحمل اعلاف وخاماتها بدون فواتير،  وكذلك ضبط مخزنين بهما كميات من الذرة والصويا المستوردة يتم بيعها بأسعار مغالى فيها عن سعر الاستيراد، مع ضبط اضافات اعلاف مصنوعه بدون تسجيلات معتمده من وزارة الزراعة.


واضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفات والمخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتها القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لما تشكله هذه الممارسات من تهديد للأمن الغذائي القومي، لافتا إلى ان المضبوطات  قد شملت كمية 41 طن ذره صفراء، 6 طن اضافات اعلاف متنوعه، 4 طن جلوتين الذره، 4 طن رجيع الكون، 18 طن كسب الصويا، 9 طن اعلاف دواجن متنوعه، 7 طن اعلاف مواشى متنوعه.

ضمان انضباط ايقاع السوق

وتابع سليمان، أن لجان الرقابة والتفتيش المفاجئ ستواصل عملها "على مدار الساعة" دون توقف وبالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية، لضمان انضباط ايقاع السوق ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو التلاعب بمدخلات الثروة الحيوانية والداجنة.

وزارة الزراعة الحملات الرقابية مخازن الاعلاف وزير الزراعة

