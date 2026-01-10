شركة مكانس كهربائية تطرح سيارة بقوة 1876 حصانًا

أحدثت شركة دريمي (Dreame)، العملاق الصيني المعروف بصناعة المكنسات الروبوتية والأجهزة المنزلية الذكية، ضجة هائلة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2026) في لاس فيجاس، وذلك بالكشف عن سيارتها الكهربائية الخارقة الأولى “كوسميرا نيبولا 1”.

يمثل هذا التحول من تنظيف الأرضيات إلى غزو الحلبات قفزة هندسية مذهلة، حيث تهدف الشركة لمنافسة أسرع السيارات في العالم بتقنيات طورتها داخليًا.

محركات نفاثة وأرقام قياسية

تعتمد سيارة "نيبولا 1" على أربعة محركات كهربائية تنتج قوة إجمالية مرعبة تصل إلى 1,876 حصانًا (ما يعادل 1,399 كيلووات).

وبفضل هذه القوة الجبارة ونظام الدفع الكلي، تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 1.8 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات خارقة مثل "ريماك نيفيرا" و"شاومي SU7 Ultra"، بل ويتجاوز أرقام سيارات أسطورية من بوجاتي وفيراري تمامًا.

رغم أن التسريبات الأولية كانت تشير إلى تصميم يشبه بوجاتي، إلا أن النسخة التي ظهرت في المعرض جاءت بتصميم فريد يمزج بين شراسة فيراري وأناقة لوتس. تتميز السيارة بهيكل من الكاربون فايبر وفولاذ عالي الصلابة، مع معامل سحب هواء منخفض جدًا يبلغ 0.185 Cd.

كما زودت بنظام "الديناميكا الهوائية النشط" الذي يوزع ضغط الهواء لضمان ثبات السيارة عند السرعات الجنونية، وهو ما يعكس دقة التصميم هندسيًا.

من المكنسة إلى السيارة: التكنولوجيا الصينية تتطور

استغلت "دريمي" خبرتها الطويلة في تطوير المحركات عالية السرعة (التي تصل في مكنساتها إلى 200 ألف دورة في الدقيقة) لتطوير محركات السيارة.

وتخطط الشركة لدمج السيارة ضمن "منظومة ذكية" تربط بين المنزل والسيارة عبر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للسيارة التعرف على عادات السائق والتفاعل مع الأجهزة المنزلية برمجيًا، مما يوفر تجربة رفاهية تتجاوز مجرد القيادة نهائيًا.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة، "يو هاو"، أن طموح "دريمي" لا يتوقف عند النموذج الأولي، بل تخطط الشركة لبدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2027.

والمفاجأة الكبرى هي دراسة الشركة لإنشاء مصنع مخصص للسيارات الفاخرة في ولاية "براندنبورج" بألمانيا، لتكون قريبة من مراكز هندسة السيارات العالمية وتثبت جدارتها كمنافس شرس في قطاع التنقل الكهربائي الفاخر عالميًا.