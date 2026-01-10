قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوني تطلق سيارة كهربائية مزودة بـ "مساحة ترفيهية" لألعاب PS5.. فيديو

Afeela 1
Afeela 1
عزة عاطف

أزاحت شركة سوني الستار عن أحدث ابتكاراتها في عالم المحركات خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس، حيث كشفت بالتعاون مع هوندا عن النموذج الأولي لسيارة “أفيلا Afeela”. 

لا تقدم سوني مجرد سيارة كهربائية عادية، بل تطرح مفهومًا جديدًا يحول المركبة إلى "مساحة ترفيهية إبداعية" متنقلة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السيارات في المستقبل ستصبح منصات ألعاب ضخمة تسير على الطرقات فعليًا.

سوني من البلايستيشن إلى الأسفلت

تعتمد سوني على تاريخها العريق في صناعة الشاشات، الموسيقى، وبالطبع أجهزة "بلايستيشن" (PlayStation)، لتقديم تجربة فريدة داخل سيارة "أفيلا". 

تسعى الشركة لتحويل المقصورة إلى بيئة ترفيهية متكاملة تسمح للركاب بالاستمتاع بألعاب الفيديو والسينما أثناء التنقل، وكأن السيارة أصبحت امتدادًا للهواتف الذكية التي نستخدمها لكل شيء عدا الغرض الأصلي منها، وهو ما يغير مفهوم القيادة جذريًا.

موعد إطلاق سيارة أفيلا والأسواق المستهدفة

تخطط شركة "سوني هوندا موبيليتي" لبدء تسليم الطراز الأول "أفيلا 1" (Afeela 1) في ولاية كاليفورنيا بحلول عام 2026، مع التوسع في ولاية أريزونا في عام 2027.

أما النموذج الأولي الذي كُشف عنه مؤخرًا، وهو من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، فمن المتوقع أن يغزو أسواق أمريكا الشمالية بحلول عام 2028، لتثبت سوني أنها قادرة على منافسة كبار المصنعين تقنيًا وهندسيًا.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الترفيه

لا تقتصر "أفيلا" على الشاشات فحسب، بل هي مدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي وحساسات فائقة الدقة تضمن أعلى مستويات الأمان والقيادة الذاتية.

هذا الدمج بين خبرة هوندا الميكانيكية وعبقرية سوني البرمجية يهدف لإنشاء مركبة تتعرف على ركابها وتقدم لهم محتوى مخصصًا، مما يجعل الرحلة داخلها تجربة غامرة تماما تتجاوز مجرد الانتقال من نقطة إلى أخرى.

يرى المحللون أن دخول سوني هذا المجال يعزز التوجه العالمي نحو تحويل السيارات إلى أجهزة ذكية متصلة. 

فإذا كانت شركات المكانس الروبوتية قد تمكنت من صنع سيارات خارقة، فإن سوني تمتلك كل المقومات لتحويل سيارتها إلى "غرفة معيشة ذكية" توفر متعة بصرية وسمعية غير مسبوقة. 

مواصفات سوني Afeela سيارة سوني الكهربائية 2026 Afeela 1 ألعاب بلايستيشن بلايستيشن السيارات مستقبل السيارات الذكية سوني وهوندا أفيلا

