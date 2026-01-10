تفكيك أكبر عصابة دولية لسرقة سيارات تويوتا لاند كروزر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
نجحت السلطات الأمنية في أستراليا في تفكيك شبكة دولية منظمة لسرقة السيارات، بعد تورطها في سرقة وشحن عشرات السيارات من طراز تويوتا لاند كروزر إلى خارج البلاد. 

وأسفرت العملية الأمنية المعقدة عن استرداد سيارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، مما وجه ضربة قاصمة لواحد من أخطر تنظيمات تهريب المركبات عالميًا.

تفاصيل السرقة الكبرى والقيمة السوقية

قامت العصابة بسرقة ما مجموعه 60 سيارة من طراز لاند كروزر، وهو الطراز الذي يحظى بطلب هائل في الأسواق الدولية نظرًا لقوته واعتماديته. 

وتقدر القيمة الإجمالية للمركبات المسروقة بنحو 8 ملايين دولار، حيث كان يتم تجهيزها وشحنها داخل حاويات عبر الحدود البحرية لبيعها في الخارج بعيدًا عن أعين الرقابة، وهو ما تطلب تخطيطًا لوجستيًا معقدًا من قبل الجناة.

ضبط عصابة تهريب سيارات تويوتا 

جاءت عملية القبض على أفراد العصابة نتيجة تعاون وثيق بين عدة جهات أمنية رفيعة المستوى، شملت شرطة "كوينزلاند" وفرق التحقيق الجنائي في "بريزبن"، مدعومة بقوات الاستجابة للسلامة العامة ووحدات الكلاب البوليسية والطيران الأمني (POLAIR). 

كما لعبت الشرطة الاتحادية الأسترالية وقوات حرس الحدود دورًا حاسمًا في تتبع مسار السيارات ومنع خروج المزيد منها عبر الموانئ نهائيًا.

مئات التهم تلاحق المتورطين

أسفرت المداهمات عن اعتقال سبعة رجال وجهت إليهم السلطات أكثر من 300 تهمة جنائية تتعلق بالسرقة المنظمة، وتزوير أوراق المركبات، والتهريب الدولي. 

وتكشف هذه الأرقام عن حجم النشاط الإجرامي الذي مارسته هذه الشبكة لفترة طويلة قبل أن يتم رصدها استخباريًا وإسقاط أفرادها في عملية وصفتها الشرطة بأنها انتصار كبير لسيادة القانون وحماية ممتلكات المواطنين تمامًا.

أثارت هذه الواقعة قلق ملاك سيارات "تويوتا لاند كروزر" حول العالم، نظرًا لكونها الهدف الأول لمثل هذه العصابات. 

وتنصح السلطات الأمنية دائمًا بضرورة تفعيل أنظمة التتبع المتطورة (GPS) واستخدام أجهزة حماية إضافية، خاصة وأن التقنيات التي تستخدمها عصابات التهريب أصبحت متطورة برمجيًا وقادرة على اختراق أنظمة التشغيل التقليدية بسرعة، مما يتطلب يقظة دائمة من الملاك.

