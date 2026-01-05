توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

أقيم أمس الأحد، حفل توزيع جوائز بطولة رالي "رمال باها الفيوم 2025" في مقر نادي السيارات والرحلات المصري، ليسدل الستار رسميا على موسم حافل بالمنافسات القوية والإنجازات المميزة في واحدة من أبرز بطولات الراليات الصحراوية على الساحة المحلية.

وشهد الحفل حضور ممثلي نادي السيارات والرحلات المصري و الجهات المنظمة، وعدد من مشاهير رياضة المحركات، إلى جانب الفرق المتنافسة والمتسابقين، حيث جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، والاحتفاء بأبطال الموسم كاملا، تقديرا لما قدموه من مستويات فنية عالية وروح تنافسية قوية على مدار السباقات.

وأكد أحمد السرجاني، منظم البطولة، أن موسم 2025 شكل نقلة نوعية لرالي "رمال باها الفيوم"، سواء من حيث زيادة عدد المشاركين أو تطور المستوى التنظيمي والفني، مشيرا إلى أن البطولة نجحت في استقطاب 10 من أبرز الفرق المصرية المتخصصة في سباقات الطرق الوعرة، وخاضت تحديات امتدت لمسافات تقارب 160 كيلومترا عبر مسارات متنوعة بين الرمال والمناطق الوعرة.

وأضاف السرجاني أن اختيار نادي السيارات والرحلات المصري لاستضافة حفل الختام وتوزيع الجوائز يعكس الدور التاريخي للنادي في دعم رياضة السيارات في مصر، إلى جانب كونه شريكا أساسيا في إنجاح البطولة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وتنفيذ فريق "بوصلة" المتخصص في رياضة المحركات.

ويأتي ختام بطولة "رمال باها الفيوم 2025" ليؤكد نجاح البطولة في ترسيخ مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لرياضة الراليات الصحراوية في مصر، ودورها في دعم سياحة المغامرات، وإبراز المقومات الطبيعية لمحافظة الفيوم، بما يعزز حضور مصر على خريطة البطولات الإقليمية والدولية لرياضة المحركات.