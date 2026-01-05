قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
بالصور

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
كريم عاطف   -  
المصور ابراهيم قنديل

أقيم أمس الأحد، حفل توزيع جوائز بطولة رالي "رمال باها الفيوم 2025" في مقر نادي السيارات والرحلات المصري، ليسدل الستار رسميا على موسم حافل بالمنافسات القوية والإنجازات المميزة في واحدة من أبرز بطولات الراليات الصحراوية على الساحة المحلية.

وشهد الحفل حضور ممثلي نادي السيارات والرحلات المصري و الجهات المنظمة، وعدد من مشاهير رياضة المحركات، إلى جانب الفرق المتنافسة والمتسابقين، حيث جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، والاحتفاء بأبطال الموسم كاملا، تقديرا لما قدموه من مستويات فنية عالية وروح تنافسية قوية على مدار السباقات.

وأكد أحمد السرجاني، منظم البطولة، أن موسم 2025 شكل نقلة نوعية لرالي "رمال باها الفيوم"، سواء من حيث زيادة عدد المشاركين أو تطور المستوى التنظيمي والفني، مشيرا إلى أن البطولة نجحت في استقطاب 10 من أبرز الفرق المصرية المتخصصة في سباقات الطرق الوعرة، وخاضت تحديات امتدت لمسافات تقارب 160 كيلومترا عبر مسارات متنوعة بين الرمال والمناطق الوعرة.

وأضاف السرجاني أن اختيار نادي السيارات والرحلات المصري لاستضافة حفل الختام وتوزيع الجوائز يعكس الدور التاريخي للنادي في دعم رياضة السيارات في مصر، إلى جانب كونه شريكا أساسيا في إنجاح البطولة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وتنفيذ فريق "بوصلة" المتخصص في رياضة المحركات.

ويأتي ختام بطولة "رمال باها الفيوم 2025" ليؤكد نجاح البطولة في ترسيخ مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لرياضة الراليات الصحراوية في مصر، ودورها في دعم سياحة المغامرات، وإبراز المقومات الطبيعية لمحافظة الفيوم، بما يعزز حضور مصر على خريطة البطولات الإقليمية والدولية لرياضة المحركات.

رمال باها الفيوم 2025 رالي سيارات سباقات سيارات الراليات الصحراوية نادي السيارات

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

سامسونج جلاكسي

أداء فائق وتغييرات في التصميم.. تسريبات تكشف ملامح هواتف سامسونج جلاكسي 2026

صيانة بطارية السيارة

5 نصائح ذهبية لإطالة عمر بطارية سيارتك وتجنب الأعطال المفاجئة

نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة

نيسان ألتيما 2027 تظهر لأول مرة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

