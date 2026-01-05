سعر رام SRT هيلكات TRX في السعودية

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 ، وتنتمي SRT هيلكات TRX لفئة السيارات البيك أب الرياضية، وتظهر بتصميم جذاب وعصري .

محرك رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

تستمد سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 6200 سي سي سوبرتشارجر، وتنتج قوة 777 حصان، وعزم دوران 922 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

زودت سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق Bilstein BlackHawk e2 المتطور والذي تمت ترقيته، ونظام امتصاص الصدمات ثلاثي المراحل الذي يضمن هبوط ناعم للشاحنة بعد القفزات الصحراوية ويقلل من تذبذب الهيكل عند السرعات العالية على الطرق .

بالاضافة إلي ان سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 بها، شبكة أمامية بـ شعار RAM عالي التدفق لضمان تبريد المحرك الجبار، وبها رسومات جانبية تعكس هوية الديناصور، وبها جلد ناتورا بلس والكانتارا، وتطريزات TRX حمراء، وبها لمسات من ألياف الكربون بخيوط حمراء مؤكسدة .

سعر رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

تباع سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 384 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

في عام 1981 كان أول ظهور لشاحنات دودج رام، والتي كانت جزء من تشكيلة دودج وكانت تعرف بقوتها، وشهدت شاحنات رام أجيال متتالية، مع تحسينات في التصميم والمحركات، مثل الجيل الثاني في 1994 والجيل الثالث في 2002، مما عزز مكانتها في السوق.

وفي عام 1989 تم إدخال محرك الديزل القوي من Cummins، مما زاد من قدرات السحب والتحمل بشكل كبير .