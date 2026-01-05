قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
تكنولوجيا وسيارات

سعر رام SRT هيلكات TRX في السعودية

رام SRT هيلكات TRX موديل 2026
رام SRT هيلكات TRX موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 ، وتنتمي  SRT هيلكات TRX لفئة السيارات البيك أب الرياضية، وتظهر بتصميم جذاب وعصري .

رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

محرك رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

تستمد سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 6200 سي سي سوبرتشارجر، وتنتج قوة 777 حصان، وعزم دوران 922 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

زودت سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق Bilstein BlackHawk e2 المتطور والذي تمت ترقيته، ونظام امتصاص الصدمات ثلاثي المراحل الذي يضمن هبوط ناعم للشاحنة بعد القفزات الصحراوية ويقلل من تذبذب الهيكل عند السرعات العالية على الطرق .

رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 بها، شبكة أمامية بـ شعار RAM عالي التدفق لضمان تبريد المحرك الجبار، وبها رسومات جانبية تعكس هوية الديناصور، وبها جلد ناتورا بلس والكانتارا، وتطريزات TRX حمراء، وبها لمسات من ألياف الكربون بخيوط حمراء مؤكسدة .

سعر رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

تباع سيارة رام SRT هيلكات TRX موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 384 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

في عام 1981 كان أول ظهور لشاحنات دودج رام، والتي كانت جزء من تشكيلة دودج وكانت تعرف بقوتها، وشهدت شاحنات رام أجيال متتالية، مع تحسينات في التصميم والمحركات، مثل الجيل الثاني في 1994 والجيل الثالث في 2002، مما عزز مكانتها في السوق.

رام SRT هيلكات TRX موديل 2026

وفي عام 1989 تم إدخال محرك الديزل القوي من Cummins، مما زاد من قدرات السحب والتحمل بشكل كبير .

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

