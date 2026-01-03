بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ‏‏ أرخص 5 سيارات عائلية ‏SUV‏ في مصر مع بداية عام 2026 .

1- جاك JS2

تعتمد السيارة جاك ‏JS2‎‏ موديل 2025‏، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بسحب طبيعي، يولد قوة تصل إلى 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

وتأتي السيارة جاك ‏JS2‎‏ موديل 2025‏، بتجهيزات أساسية تشمل شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، مع أنظمة أمان قياسية مثل وسائد هوائية أمامية ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وياتي سعر السيارة السيارة جاك ‏JS2‎‏ موديل 2025‏‏ الرسمى ‏709,900 جنيه لفئتها ‏الوحيدة .‏

2- رينو كارديان

تمثل السيارة رينو كارديان موديل ‏2026‏، الجيل الجديد من سيارات رينو الكروس أوفر، و تأتي بمحرك 1.0 لتر "تربو" يولد قوة 113 حصان وعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (EDC) بـ 6 سرعات.

تتميز السيارة رينو كارديان موديل ‏2026‏، بتصميم عصري يضم إضاءة LED بالكامل، ومقصورة متطورة تحتوي على شاشة عدادات رقمية ونظام ترفيهي يدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف، بالإضافة إلى حزمة أمان متطورة تشمل 6 وسائد هوائية وأنظمة مساعدة السائق الذكية.

وياتي سعر السيارة السيارة رينو كارديان موديل ‏2026‏ الرسمى، كالتالي:

- فئة Evolution 2026 بسعر 799,900 جنيه

- فئة Techno 2026 بسعر 849,900 جنيه

- فئةIconic بسعر 899,900 جنيه

3- شيري تيجو 3

تستمر السيارة شيري تيجو 3 موديل ‏2025‏، بمحركها التقليدي سعة 1.6 لتر الذي ينتج 125 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل ‏2025‏، ‏تجهيزات مثل فتحة سقف كهربائية، عجلات رياضية مقاس 17 بوصة، وشاشة عرض مركزية، لكنها تظل محافظة على أنظمة أمان أساسية تشمل وسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

وياتي سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل ‏2025‏ الرسمى 830 الف جنيه لفئتها الوحيدة .

4- جيلي GX3 Pro

تأتي السيارة جيلي ‏GX3 Pro‏ موديل ‏2025‏، بمحرك 1.5 لتر يولد قوة 103 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT بـ 8 سرعات تخيلية.

وتحتوي السيارة جيلي ‏GX3 Pro‏ موديل ‏2025‏، على مقاعد جلدية بتطريزات ملونة، شاشة ترفيه مقاس 8 بوصات، وفتحة سقف، كما توفر وضعيات قيادة متعددة (Eco وSport) لتعزيز الأداء أو توفير الوقود، وتعتبر من الخيارات الشبابية بفضل حجمها المدمج وسهولة قيادتها داخل المدن.

وياتي سعر السيارة جيلي ‏GX3 Pro‏ موديل ‏2025‏‏ الرسمى ‏849,900 جنيه لفئتها ‏الوحيدة .‏

5- شيري تيجو 4 برو

تعد السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026‏، النسخة الأكثر تطورا في عائلة تيجو المدمجة، وتتوفر بخيارين من المحركات: 1.5 لتر تنفس طبيعي (111 حصان) أو 1.5 لتر "تربو" (145 حصان)، كلاهما متصل بناقل حركة CVT. .

وتركز السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026‏، على الفخامة التكنولوجية بمقصورة تحتوي على شاشات كبيرة مزدوجة، إضاءة محيطية، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع توفير مستويات أمان أعلى تشمل وسائد هوائية جانبية وأنظمة ثبات إلكتروني متقدمة.

وياتي سعر السيارة السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026‏ الرسمى، كالتالي: ‏

جديد شيرى تيجو 4 برو السعر 2025 - 2026

- فئةComfort بسعر 875,000 جنيه

- فئةLuxury بسعر 915,000 جنيه

- فئةHighline / Turbo بسعر 980,000 جنيه