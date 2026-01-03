بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

قدم فريق بحثي من جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) في كوريا الجنوبية تقنية جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية توفر سعة تخزين تفوق 4 أضعاف بطاريات الجرافيت التقليدية، مع تعزيز السلامة وخفض مخاطر الحريق والانفجار، وهو ما يعالج القلق المستمر حول مدى السير للسيارات الكهربائية.

يعتمد الابتكار على أنودات هجينة تتحكم فيها المجالات المغناطيسية لتنظيم حركة أيونات الليثيوم داخل البطارية، ما يمنع تكون التشعبات المعدنية الحادة التي تسبب دوائر قصيرة وانفجارات في البطاريات عالية الكثافة، وتتيح هذه التقنية توزيعا متجانس للأيونات، مع الحفاظ على كفاءة تتجاوز 99% لأكثر من 300 دورة شحن وتفريغ.

وتستند هذه التقنية إلى ما أطلق عليه الباحثون نظام "بطارية الأحلام" المغناطيسي، الذي يجمع بين الية مزدوجة لتخزين الليثيوم داخل مصفوفة أكسيدية وعلى شكل أيونات مترسبة على سطح الأنود، هذه الطبقة المستقرة من الليثيوم تمنع التدهور التدريجي للبطارية، ما يزيد من عمرها التشغيلي بشكل كبير مقارنة بالمعايير الحالية.

ويشير البروفيسور وون باي كيم، قائد الفريق، إلى أن هذا الابتكار يحل تحديين رئيسيين لأنودات الليثيوم المعدنية، عدم الاستقرار البنيوي وتكون التشعبات، ويضع الأساس لتطوير بطاريات أكثر أمان وسعة أعلى وموثوقية أكبر.

ويتوقع أن تتيح هذه التقنية زيادة سرعة الشحن وتحسين عمر دورة البطاريات للسيارات الكهربائية، فضلا عن تطبيقات تخزين الطاقة على نطاق واسع، ما يجعلها خطوة محورية نحو المستقبل المستدام لصناعة السيارات الكهربائية.

وتمثل هذه التقنية مسار جديد للجيل القادم من بطاريات الليثيوم المعدني، حيث تجمع بين السعة العالية والأمان والاعتمادية، مما يعزز ثقة المستهلكين في السيارات الكهربائية ويقربها أكثر من السيارات التقليدية في الأداء والاعتمادية.