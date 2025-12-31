5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ‏‏5 سيارات أوروبية " زيرو" هي الأرخص سعرا في 2025‏.

1- فيات تيبو

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2025 أداء يعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي، ينتج قوة تبلغ 110 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة، فيأتي كالتالي:

- فئة مانيوال Entry‏ بسعر 694,900 جنيه

- فئة مانيوال Entry‏Plus بسعر 744,900 جنيه

- فئة مانيوال MID بسعر 794,900 جنيه

2- رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت موديل 2026 ميكانيكيا على محرك تيربو صغير الحجم مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

أما عن سعر السيارة، فيأتي كالتالي:‏

- فئة Evolution بسعر 674,900 جنيه

- فئة Techno بسعر 724,900 جنيه

3- رينو كارديان

تأتي السيارة رينو كارديان موديل 2026 بمحرك 1.0 لتر تيربو ثلاثي الأسطوانات يمنحها قوة 100 حصان، وما يميزها ميكانيكيا هو تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق (EDC) من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة، فيأتي كالتالي:‏

- فئة Evolution بسعر 799,900 جنيه

- فئة Techno بسعر 849,900 جنيه

- فئة Iconic بسعر 899,900 جنيه

4- رينو ميجان

تتوفر السيارة رينو ميجان موديل 2026 بخيارين من المنظومات الميكانيكية؛ الأول محرك 1.6 لتر بتنفس طبيعي يولد 115 حصانا مع ناقل حركة CVT للاستخدام الهادئ، أما الخيار الثاني والأقوى فهو محرك تيربو سعة 1.3 لتر يولد 150 حصانا وعزم دوران قوي يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات.

أما عن سعر السيارة:‏

- فئة Dynamic بسعر 1,090,000 جنيه

- فئة Signature بسعر 1,190,000 جنيه

- فئة Signature Turbo بسعر 1,290,000 جنيه

5- سيتروين C3

تعتمد السيارة سيتروين C3 موديل 2025 على محرك تيربو (PureTech) ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، يولد قوة 110 أحصنة وعزم دوران مرتفع يبلغ 205 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وتتميز ميكانيكياً بنظام تعليق متطور يركز على امتصاص الصدمات بفعالية.

أما عن سعر السيارة:‏

- فئة Feel بسعر 1,055,000 جنيه

- فئة Shine بسعر 1,190,000 جنيه