موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
بالصور

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ‏‏5 سيارات أوروبية " زيرو" هي الأرخص سعرا في 2025‏.

1- فيات تيبو

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2025 أداء يعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي، ينتج قوة تبلغ 110 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة، فيأتي كالتالي:

- فئة مانيوال Entry‏ بسعر 694,900 جنيه

- فئة مانيوال Entry‏Plus  بسعر 744,900 جنيه

- فئة مانيوال MID بسعر 794,900 جنيه

2- رينو تاليانت 

تعتمد السيارة رينو تاليانت موديل 2026 ميكانيكيا على محرك تيربو صغير الحجم مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

أما عن سعر السيارة، فيأتي كالتالي:‏

- فئة Evolution  بسعر 674,900 جنيه

- فئة Techno  بسعر 724,900 جنيه 

3- رينو كارديان 

تأتي السيارة رينو كارديان موديل 2026 بمحرك 1.0 لتر تيربو ثلاثي الأسطوانات يمنحها قوة 100 حصان، وما يميزها ميكانيكيا هو تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق (EDC) من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة، فيأتي كالتالي:‏                                                           

- فئة Evolution  بسعر 799,900 جنيه

- فئة Techno  بسعر 849,900 جنيه

- فئة Iconic بسعر 899,900 جنيه

4- رينو ميجان 

تتوفر السيارة رينو ميجان موديل 2026 بخيارين من المنظومات الميكانيكية؛ الأول محرك 1.6 لتر بتنفس طبيعي يولد 115 حصانا مع ناقل حركة CVT للاستخدام الهادئ، أما الخيار الثاني والأقوى فهو محرك تيربو سعة 1.3 لتر يولد 150 حصانا وعزم دوران قوي يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات.

أما عن سعر السيارة:‏

- فئة Dynamic  بسعر 1,090,000 جنيه

- فئة Signature  بسعر 1,190,000 جنيه

- فئة Signature Turbo بسعر 1,290,000 جنيه

5- سيتروين C3

تعتمد السيارة سيتروين C3 موديل 2025 على محرك تيربو (PureTech) ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، يولد قوة 110 أحصنة وعزم دوران مرتفع يبلغ 205 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وتتميز ميكانيكياً بنظام تعليق متطور يركز على امتصاص الصدمات بفعالية.

أما عن سعر السيارة:‏

- فئة Feel  بسعر 1,055,000 جنيه

- فئة Shine  بسعر 1,190,000 جنيه

سوق السيارات السيارات سيارات أوروبية فيات تيبو رينو تاليانت رينو كارديان رينو ميجان سيتروين C3

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس السيسي

محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بالصور

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

أقل من 100 جنيه.. طريقة عمل كيكة رأس السنة 2026

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

