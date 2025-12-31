قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء
هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
كريم عاطف

تستعد واحدة من أبرز أيقونات سباقات الفورمولا 1 للظهور مجددا، بعدما أُعلن عن طرح سيارة فيراري F310B التي قادها الأسطورة الألماني مايكل شوماخر في مزاد علني، بسعر افتتاحي يصل إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني. 

الخبر أثار اهتمام عشاق رياضة المحركات وجامعي السيارات النادرة، نظرا للقيمة التاريخية الكبيرة التي تحملها هذه السيارة، والتي تجسد مرحلة مفصلية في مسيرة فيراري وبطلها الأشهر الألماني مايكل شوماخر.

هذه السيارة لا تعد مجرد سيارة سباق، بل قطعة حية من تاريخ الفورمولا 1، إذ شارك شوماخر خلف مقودها خلال سباق الجائزة الكبرى البلجيكي عام 1997، في موسم شهد منافسات حادة وصراعات قوية على الحلبات الأوروبية، ولم تتوقف مسيرتها عند ذلك، حيث تولى زميله في الفريق آنذاك، السائق إيدي إيرفين، قيادتها لاحقا في سباقي الجائزة الكبرى الإيطالي والنمساوي خلال العام نفسه، ما أضفى على سجلها بعدا تاريخي إضافي يوثق مرحلة انتقالية مهمة لفريق فيراري.

وتزداد قيمة السيارة المعروضة كونها ما زالت تحتفظ بمكوناتها الأساسية الأصلية، بما في ذلك المحرك وعلبة التروس والهيكل، وهي عناصر تحظى بتقدير كبير لدى هواة الاقتناء والجامعين الباحثين عن أعلى درجات الأصالة، ووفقا لموقع WhatsTheJam المتخصص، فإن بقاء هذه الأجزاء دون تغيير يعزز من قيمتها التاريخية والاستثمارية بشكل ملحوظ.

كما حصلت السيارة في عام 2007 على شهادة “الكتاب الأحمر” من قسم Ferrari Classiche، وهي شهادة رسمية تؤكد تطابق السيارة مع مواصفاتها الأصلية وتوثق تاريخها بدقة، ما يمنحها مكانة استثنائية بين سيارات الفورمولا 1 المعروضة للبيع.

وتعد هذه الفيراري واحدة من عدد محدود للغاية من سيارات العصر الذهبي التي قادها مايكل شوماخر ولا تزال باقية حتى اليوم، تلك الحقبة التي مهدت الطريق لهيمنة فيراري لاحقا وتتويج شوماخر بخمسة ألقاب عالمية متتالية بين عامي 2000 و2004، في إنجاز تاريخي رسخ اسمه كأحد أعظم أساطير الفورمولا 1 عبر العصور.

