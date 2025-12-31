قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
نقص زيت الفرامل.. متى يكون الأمر طبيعيا ومتى يشير إلى خطر حقيقي؟

نقص زيت الفرامل
نقص زيت الفرامل
عزة عاطف

يعتبر نظام الفرامل في السيارة خط الدفاع الأول عن سلامة الركاب، وهو نظام مغلق مصمم بدقة ليعمل تحت ضغط هيدروليكي عالٍ. 

وبما أنه نظام مغلق، فمن المفترض ألا يفقد الزيت بشكل مفاجئ أو كبير. 

ومع ذلك، قد يلاحظ السائق انخفاضًا في مستوى سائل الفرامل داخل الخزان الموجود تحت غطاء المحرك، وهنا يجب التمييز بين حالتين: النقص التدريجي الناتج عن الاستهلاك الطبيعي، والنقص المفاجئ الذي يشير إلى وجود خلل جسيم يستوجب التوقف الفوري.

النقص الناتج عن تآكل تيل الفرامل

تعتبر الحالة الوحيدة التي يقل فيها زيت الفرامل بشكل طبيعي وتدريجي هي عند تآكل "تيل الفرامل" أو الفحمات نتيجة الاستخدام اليومي. 

فمع مرور الوقت، يصبح سمك التيل أقل، مما يضطر مكابس المكابح للاندفاع مسافة أطول نحو الأقراص لإحكام التوقف. 

يسحب هذا الاندفاع الإضافي للمكابس كمية من الزيت من الخزان الرئيسي لتملأ الفراغ الحادث في الأنابيب، مما يؤدي لانخفاض المستوى بشكل طفيف. 

في هذه الحالة، لا يوجد تسريب في النظام، وبمجرد تغيير تيل الفرامل بآخر جديد، ستلاحظ عودة مستوى الزيت إلى وضعه الطبيعي تلقائيًا بمجرد ضغط المكابس للخلف.

علامات وجود تسريب أو خلل في النظام

إذا كان النقص في زيت الفرامل يحدث بشكل متكرر أو سريع، فهذا يعني وجود تسريب في أحد أجزاء الدائرة الهيدروليكية، وهو أمر في غاية الخطورة. 

وتظهر علامات الخطر عادة من خلال وجود بقع زيتية بجوار الإطارات أو أسفل علبة الفرامل، بالإضافة إلى إضاءة لمبة التحذير في لوحة العدادات. 

كما يمكن للسائق الشعور بالمشكلة من خلال "دواسة الفرامل"؛ فإذا أصبحت الدواسة إسفنجية أو لينة وتصل إلى أرضية السيارة عند الضغط عليها، فهذا دليل قاطع على وجود تسريب أو دخول هواء داخل الدائرة، مما يضعف قدرة السيارة على التوقف.

تدهور حالة الزيت وامتصاص الرطوبة

من الجوانب التي يغفل عنها الكثيرون هي جودة الزيت نفسه وليست كميته فقط، حيث يتميز زيت الفرامل بشراهته لامتصاص الرطوبة من الجو. 

وبمرور الوقت، تزيد نسبة المياه داخل الزيت، مما يؤدي إلى انخفاض درجة غليانه وتآكل الأجزاء المعدنية الداخلية للنظام من الداخل. 

فإذا تغير لون الزيت من الأصفر الفاتح الشفاف إلى اللون البني الداكن أو الأسود، فهذا مؤشر على وجوب تغييره بالكامل وليس فقط تزويد النقص، لأن الزيت الملوث يفقد خصائصه الكيميائية وقدرته على تحمل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك.

يجب على السائق فحص مستوى الزيت بشكل دوري والتأكد من وجوده بين علامتي الحد الأدنى والأقصى. 

وفي حال ملاحظة نقص كبير، ينصح بعدم الاكتفاء بإضافة الزيت فقط، بل يجب التوجه فورا إلى فني مختص لفحص خراطيم الفرامل وأسطوانة الفرامل الرئيسية (الماستر) للتأكد من عدم وجود تشققات أو تهريب. 

إن إهمال نقص زيت الفرامل قد يؤدي إلى فشل مفاجئ في التوقف التام، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة، لذا فإن صيانة هذا الجزء تحديدًا لا تقبل التأجيل أو الحلول المؤقتة.

