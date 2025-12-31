قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
تكنولوجيا وسيارات

سوبارو تشوق لسيارة WRX STI S4 بفتيس مانيوال

سوبارو بفتيس مانيوال
سوبارو بفتيس مانيوال
عزة عاطف

تستعد شركة سوبارو اليابانية لإحداث ضجة كبيرة في أوساط عشاق الأداء العالي خلال مشاركتها في معرض طوكيو أوتو صالون المقرر انطلاقه في 9 يناير 2026.

وقد كشفت الشركة عن إعلانات تشويقية تؤكد عودة "ناقل الحركة اليدوي" لطراز WRX STI S4، وهو الخبر الذي انتظرته جماهير العلامة التجارية طويلاً بعد سنوات من الاعتماد على ناقلات الحركة الأوتوماتيكية في النسخ اليابانية.

عودة أسطورة سوبارو باللون الأصفر الساطع

تتصدر جناح سوبارو في المعرض نسختان خاصتان تحملان اسم STI Sport R-Black Limited II لكل من طرازي WRX وLevorg. 

وتأتي هاتان السيارتان بطلاء حصري وجديد كليًا يسمى "Sunrise Yellow"، مع لمسات سوداء مطفية على الجنوط مقاس 18 بوصة، والمرايا الجانبية، وهوائي السقف، مما يمنحهما مظهرًا هجوميًا يليق بإصدارات STI المحدودة.

مفاجأة الفتيس المانيوال في سوبارو 

أثارت مقاطع الفيديو التشويقية التي نشرتها سوبارو عبر حساباتها الرسمية اهتمامًا واسعًا، حيث ظهرت لقطات تؤكد وجود "ثلاث دواسات" ومقبض قير يدوي في طراز WRX STI S4 المخصص للسوق الياباني موديل 2026. 

وتعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لمطالب "المتطهرين" من عشاق القيادة الذين يرون أن متعة طرازات STI لا تكتمل إلا بالتحكم اليدوي الكامل، خاصة مع صوت محرك البوكسر الشهير الذي ظهر بوضوح في المقاطع التشويقية.

تشكيلة من 6 سيارات تركز على الأداء

أعلنت سوبارو أن جناحها سيضم 6 سيارات متنوعة تنقسم بين سيارات إنتاجية مطورة وسيارات سباق:

  • نسخ الطرقات: تشمل WRX S4 وLevorg STI باللون الأصفر، بالإضافة إلى Impreza ST-H STI Performance المزودة بحزمة Plus.
  • سيارات السباق: ستكشف الشركة عن سيارة سباق جديدة كليًا مخصصة لسلسلة "Super Taikyu" لعام 2026، وسيارة BRZ GT300، بالإضافة إلى WRX VBH المخصصة لبطولة الراليات اليابانية.

إمبريزا "هدية" لزوار المعرض

في خطوة غير تقليدية، أعلنت سوبارو أنها ستقدم نسخة خاصة ومعدلة من طراز Impreza ST-H STI Performance كجائزة كبرى لأحد زوار المعرض. 

وسيتمكن الزوار الذين يكملون استبيانًا خاصًا في جناح الشركة من الدخول في سحب للفوز بهذه السيارة الفريدة، والتي تتميز بتعديلات هوائية (Aerodynamics) وتحسينات في نظام التعليق تجعلها نسخة لا تتكرر من سيارة الهاتشباك الشهيرة.

لا تقتصر مشاركة سوبارو على استعادة الأمجاد القديمة فحسب، بل أكدت أن سيارة السباق الجديدة المخصصة لسلسلة "Super Taikyu" ستعمل بوقود محايد للكربون، مما يعكس توجه الشركة نحو دمج الأداء العالي مع المسئولية البيئية. 

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار طرازات WRX المطورة في السوق الياباني من حوالي 103,000 ريال سعودي (ما يعادل قيمتها بالين الياباني)، مع توقعات بارتفاع القيمة للنسخ المحدودة التي تحمل شعار STI.

