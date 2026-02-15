نذير شؤم في ريال مدريد قبل مواجهة بنفيكا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وفريق بنفيكا البرتغالي في ملعب الأخير، منتصف الأسبوع الجاري، في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر الحكم، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، من صفوة الحكام في الاتحاد الأوروبي، إلا أن وجوده في اللقاء يمكن اعتباره نذير شؤم للنادي الملكي، حيث عاش معه الميرينجي بعض الذكريات المؤلمة في الفترة الماضية.

ويعود تاريخ آخر مباراة أدارها لوتيكسييه للريال إلى مواجهة أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي النسخة الماضية من الأبطال، والتي عرفت سقوط الميرينجي بهدفين لهدف في سانتياجو بيرنابيو وخروجه من المسابقة.

وحضرت صافرة لوتيكسييه في مباريات ريال مدريد 5 مرات من قبل، وحقق معه الفريق الملكي الانتصار في مناسبتين، وتعثر في 3 مباريات بالتعادل والهزيمة في مباراتين، علماً بأن الهزيمة الأخرى كانت أمام ليفربول الإنجليزي في أنفيلد رود.

وبخصوص الانتصارات، فاز الريال مع حكم مباراة بنفيكا في مواجهتي تشيلسي ونابولي بموسم 2022 -2023 بدوري الأبطال بنتيجة 2-0 و4-2 على الترتيب.