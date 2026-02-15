حزمة اجتماعية جديدة.. 10 ملايين بطاقة تموينية ورفع مخصصات العلاج بمليارات الجنيهات

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أُقرّت اليوم تمثل دعمًا إضافيًا عن المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وتحسين جودة حياة المواطنين.

شهري رمضان وعيد الفطر

وأوضح كجوك خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزمة تستهدف حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما أكد أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بمقدار 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

وأشار وزير المالية إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بأولوية كبيرة، حيث تم ضخ 15 مليار جنيه لإتمام 1000 مشروع ضمن المبادرة، لضمان استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة.

الحزمة الاجتماعية

وأضاف كجوك أن الحزمة الاجتماعية تمثل تطبيقًا عمليًا لتحسن الحالة الاقتصادية وتشجيع دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح.

واختتم بالإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة الشهر المقبل، مع تقديم تصور لزيادة الأجور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون الزيادة جيدة وتلبي طموحات المواطنين.