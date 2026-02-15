وزير المالية اللبناني: نفذنا مجموعة إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة

أكد وزير المالية الليناني ياسين جابر، أن بلاده نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، وأن الاقتصاد اللبناني يسير في مرحلة إيجابية.

وأشار وزير المالية اللبناني -في تصريحات خاصة لقناة "العربية" مساء اليوم الأحدـ إلى أهمية العمل على إعادة نشاط القطاع المصرفي مرة أخرى.

وأوضح أنه تم تقديم مشروع قانون للبرلمان لحل ملف المودعين، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم العمل على منح المودعين سندات صادرة عن مصرف لبنان.

وكشف وزير المالية اللبناني عن وجود خطة اقتصادية متوسطة المدى سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.