موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
توك شو

جهاز مستقبل مصر.. مشروع ضخم للأمن الغذائي وفرصة للفخر الوطني

مستقبل مصر
مستقبل مصر
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل العمل بجهاز «مستقبل مصر»، مؤكدًا أن الانتماء للعمل فيه يمنح شعورًا بالفخر، نظرًا لأهمية المشروع على المستوى الوطني. 

 ركيزة أساسية للأمن

وأوضح أن حوالي 2 مليون و350 ألف مواطن يشاركون فيه بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر تحت قيادة الدكتور بهاء الغنام.

القمح والزراعات المتنوعة

وأشار موسى خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تحقق طفرة كبيرة في مجالات الثروة السمكية والقمح والزراعات المتنوعة، مستعرضًا وجود 2.2 مليون فدان مهيأة لدعم التصدير وتأمين عملة صعبة للبلاد، مع التأكيد على أن مشروع «مستقبل مصر» يضم أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية.

صوامع لتخزين القمح

ولفت موسى إلى أن المشروع يمتد على مساحة 4.5 مليون فدان، ويشمل صوامع لتخزين القمح، ومصانع وسوقًا ضخمًا للمنتجات الزراعية، التي تنافس بقوة فور نزولها إلى الأسواق المحلية. وأضاف أن النجاح الطبيعي للمشروع يصاحبه دائمًا شائعات وانتقادات من البعض، لكنه شدد على أن هذه جزء من عملية النمو والتطور.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة إبراز حجم المشروع عبر تصوير جوي، لأن المشاهد من الطريق لا تكشف كامل التفاصيل، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تجهيز مصر لمواجهة تحديات النمو السكاني حتى عام 2050، وضمان استمرار إنتاجية البلاد وتطورها.

