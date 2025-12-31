سعر شيفروليه لانوس 2009 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 ‏‏.

تتمتع السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009، بمحرك اقتصادي وعملي من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، يولد قوة تصل إلى 86 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 130 نيوتن متر، ويعمل بنظام الحقن المباشر للوقود لضمان كفاءة الأداء.

تعتمد السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009، على نظام الدفع الأمامي، وتأتي غالبا بناقل حركة يدوي (مانيوال) خماسي السرعات يتميز بسهولة الصيانة، كما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 172 كم/ساعة، وتستطيع التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.5 ثانية تقريبا.

يعتبر استهلاك الوقود من أبرز مميزاتها الميكانيكية، حيث تستهلك في المتوسط 6.7 لتر لكل 100 كم (تنخفض إلى 5.2 لتر على الطرق السريعة)، وتعتمد في نظام تعليقها على تصميم بسيط يمنحها ثبات مقبول وسهولة كبيرة في توفر قطع الغيار وانتشار مراكز صيانتها.

أما عن سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 ، داخل سوق المستعمل فتتراوح ما بين 190 الف جنيه الي 220 الف جنيه على حسب الحالة الفنية.