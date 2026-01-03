سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏.

تعد ميتسوبيشي لانسرEX موديل 2014‏، المشهورة بلقب "شارك"، من أكثر السيارات انتشارا واعتمادية في فئتها، حيث تجمع بين التصميم الرياضي المستوحى من طراز "إيفولوشن" والهيكل القوي الذي يتحمل ظروف القيادة الشاقة، تتميز السيارة بمحرك MIVEC سعة 1600 سي سي يولد قوة 117 حصان، ويوفر توازنا جيدا بين الأداء الاقتصادي في استهلاك الوقود وسلاسة الحركة، مما يجعلها خيارا مثاليا للاستخدام اليومي داخل المدن.

من الناحية الداخلية والتقنية، توفر "الشارك" مقصورة واسعة ومريحة للركاب مع شنطة خلفية ذات مساحة تخزين جيدة، وبالرغم من بساطة التجهيزات الداخلية واعتمادها على البلاستيك القوي، إلا أنها تتميز بوضوح العدادات وسهولة التحكم في الأدوات، كما تتوفر الفئات الأعلى منها بمزايا إضافية مثل فتحة السقف، والجنوط الرياضية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا (EBD) لتعزيز الأمان.

أما بالنسبة للقيمة السوقية، فتعتبر لانسرEX موديل 2014 "مخزن قيمة" نظرا لسهولة إعادة بيعها وتوفر قطع غيارها بأسعار منافسة في كل مكان، بالإضافة إلى سهولة صيانتها لدى أغلب الفنيين.

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏، فيتراوح ما بين 550 الف جنيه الي 560 الف جنيه بسوق المستعمل على حسب الحالة الفنية للسيارة .