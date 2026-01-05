قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
بالصور

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
عزة عاطف

في عالم تعديلات السيارات، تظهر أحيانًا أفكار تكسر حاجز المنطق لتخلق حالة من البهجة الخالصة، وهذا بالضبط ما فعله المهندس الأمريكي “زاك ساتون” عندما قرر بناء سيارة لا تعرف فيها إن كانت قادمة نحوك أم مغادرة عنك. 

أطلق ساتون على اختراعه اسم "Bak2Bak"، وهي سيارة ميني فان فريدة من نوعها صنعت عبر دمج مقدمتي سيارتين مختلفتين وجهًا لوجه، مما جعلها تبدو كأنها سيارة ذات وجهين أو هاربة من أفلام الكرتون.

هندسة "الجنون الجميل" وفلسفة البناء

لم يكن الهدف من بناء سيارة "Bak2Bak" تحقيق سرعة قياسية أو كفاءة في استهلاك الوقود، بل كان الهدف هو "السخافة والمرح"، كما صرح ساتون. 

استغرق المشروع ثلاثة أيام فقط من العمل المكثف داخل مركز "i3Detroit" للمبتكرين في مدينة فيرنديل بولاية ميشيجان. وبفضل التصميم الصندوقي لسيارات الميني فان في حقبة التسعينات، لم يواجه ساتون وفريقه صعوبة كبيرة في لحام الجزئين معًا، حيث لم تكن هناك منحنيات معقدة تعيق عملية الدمج الميكانيكي والهيكلي بين القطعتين.

دمج بين عملاقي الميني فان: دودج وبليموث

تتكون هذه التحفة الهندسية من نصفين لسيارتين تاريخيتين من إنتاج شركة كرايسلر؛ النصف الأول يعود لسيارة "دودج كارفان" موديل 1993، بينما يعود النصف الخلفي لسيارة “بليموث جراند فوييجر” موديل 1991. 

ومن المثير للاهتمام أن ساتون اشترى كل سيارة منهما بمبلغ بسيط لا يتجاوز 1500 دولار، وحافظ في النسخة النهائية على الهوية البصرية لكل منهما، حيث يظهر اللون والاسم الأصلي لكل ماركة على نهايتي السيارة، مما يزيد من غرابة المشهد وإمتاعه للمارة.

سيارة واحدة بمقودين وقدرة خارقة على الدوران

رغم مظهرها المربك، إلا أن "Bak2Bak" سيارة تعمل بكفاءة وقانونية، حيث يعتمد الدفع فيها على محرك V8 سعة 5.7 لتر موجود في مقدمة "دودج"، بينما تم إخلاء حيز المحرك في جهة "بليموث" واستخدامه كخزان للوقود. 

وتكمن المتعة الحقيقية في الداخل، حيث تحتوي السيارة على مقودين (عجلتي قيادة)؛ أحدهما للتحكم الرئيسي، والآخر في الخلف يمكن فك قفله عبر مفتاح خاص أطلق عليه ساتون "Pull for a good time". 

عند تفعيل هذا النظام، يمكن لراكب "الخلف" المساعدة في التوجيه، مما يمنح السيارة قدرة دوران ضيقة للغاية تتفوق على أحدث السيارات الكهربائية رباعية التوجيه.

بعيدًا عن الجانب الميكانيكي، تحمل "Bak2Bak" دلالة رمزية مثيرة للإعجاب؛ حيث تم تصنيع النصف التابع لـ "دودج كارفان" في كندا، بينما صُنع النصف التابع لـ "بليموث فوييجر" في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويرى ساتون، الذي يعمل مهندس تصنيع في "ديترويت ديزل"، أن سيارته تمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين البلدين الجارين. 

ففي مدينة ديترويت، حيث يعبر الكثيرون الحدود يوميًا للعمل، تعمل هذه السيارة كرمز "للدول الشقيقة" التي تعمل معًا في تناغم، تمامًا كما تعمل مقدمتا هاتين السيارتين معًا لخدمة سائق واحد.

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

