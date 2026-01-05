قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

5 نصائح ذهبية لإطالة عمر بطارية سيارتك وتجنب الأعطال المفاجئة

عزة عاطف

تعد بطارية السيارة بمثابة القلب النابض الذي يمنح المحرك والأنظمة الإلكترونية القوة اللازمة للعمل، إلا أن الكثير من السائقين قد يفاجأون بتوقفها تمامًا في أكثر الأوقات حرجًا. 

لا يجب أن يكون الأمر كذلك؛ فاتباع بعض الإجراءات الوقائية البسيطة كفيل بإطالة عمر البطارية، سواء كانت من النوع الرصاصي التقليدي أو البطاريات المغمورة أو بطاريات "AGM" المتطورة، مما يحميك من تكاليف الاستبدال المبكرة ومواقف التعطل المزعجة.

مراقبة علامات الضعف والتحذير المبكر

قبل أن تتوقف البطارية عن العمل نهائيًا، غالبًا ما ترسل إشارات تحذيرية واضحة للسائق؛ ومن أبرزها ظهور ضوء تحذير البطارية في لوحة العدادات، أو ملاحظة ضعف في إضاءة المصابيح الداخلية والخارجية عند محاولة تشغيل المحرك. كما يعد سماع صوت "تكتكة" سريعة عند تدوير المفتاح دليلًا قويًا على أن جهد البطارية لم يعد كافيًا لتشغيل بادئ الحركة (المرش). 

وتتراوح مدة صلاحية البطاريات الرصاصية عادة بين ثلاث إلى خمس سنوات، بينما يمكن لبطاريات AGM أن تصمد لفترة أطول تتراوح بين أربع إلى سبع سنوات في حال الحفاظ عليها.

فحص وتنظيف الأقطاب بشكل دوري

تعد التراكمات المملحة والكبريتية التي تظهر حول أقطاب البطارية (الأطراف الموجبة والسالبة) من أكبر أعداء الكفاءة الكهربائية، حيث تعمل هذه الأملاح كعازل يمنع تدفق التيار بشكل سليم من البطارية إلى المحرك. 

ينصح بفحص البطارية كل بضعة أشهر وتنظيف أي تآكل أو أملاح باستخدام فرشاة سلكية ومحلول من بيكربونات الصودا والماء، مع التأكد من إحكام ربط الكابلات جيدًا، حيث إن الارتخاء قد يسبب شرارة كهربائية تضعف البطارية وتؤدي لتلف الأنظمة الإلكترونية الحساسة.

تجنب الرحلات القصيرة المتكررة

تحتاج البطارية إلى وقت كافٍ أثناء القيادة لتعويض الطاقة التي فقدتها أثناء عملية تشغيل المحرك، وهو ما يقوم به "الدينامو" (المولد). القيادة لمسافات قصيرة جدًا (أقل من 10 دقائق) لا تعطي فرصة كافية لإعادة شحن البطارية بالكامل، مما يجعلها في حالة تفريغ مستمر تؤدي إلى تقصير عمرها الافتراضي. 

إذا كانت معظم مشاويرك قصيرة، فحاول القيام برحلة أطول مرة واحدة أسبوعيًا، أو استخدم شاحنًا خارجيًا ذكيًا للحفاظ على مستوى الشحن المثالي.

تقليل الأحمال الكهربائية عند توقف المحرك

يعتاد البعض على تشغيل مكيف الهواء، أو الراديو، أو المصابيح الأمامية لفترات طويلة أثناء توقف المحرك، وهي عادة سيئة تستنزف مخزون الطاقة في البطارية بسرعة كبيرة. 

نظرًا لأن الدينامو لا يعمل في هذه الحالة، فإن البطارية تتحمل وحدها العبء الكهربائي بالكامل، مما قد يؤدي لتفريغها لدرجة تمنعها من تشغيل السيارة لاحقًا. 

احرص دائمًا على إطفاء كافة الملحقات الكهربائية قبل إيقاف تشغيل المحرك لضمان بقاء البطارية في حالة جيدة للتشغيل القادم.

حماية البطارية من درجات الحرارة المتطرفة

تؤثر الحرارة الشديدة والبرودة القارسة بشكل مباشر على التفاعلات الكيميائية داخل البطارية؛ فالصيف القاسي يسرع من تبخر السوائل الداخلية ويؤدي للتآكل، بينما تضعف البرودة من قدرة البطارية على إنتاج الطاقة الكافية لبدء التشغيل. 

إذا كنت تعيش في مناطق ذات مناخ متطرف، فحاول ركن سيارتك في مرآب (جراج) مغطى قدر الإمكان، أو استخدم أغطية عازلة للبطارية لتقليل تأثير تقلبات الطقس على مكوناتها الداخلية وحمايتها من التلف المبكر.

أعطال البطارية نصائح لإطالة عمر البطارية صيانة بطارية السيارة 2026 أنواع بطاريات السيارات AGM أسعار بطاريات السيارات

