وزيرة خارجية فلسطين: ندعم الصومال ونرفض التدخل الإسرائيلي في شؤونها

قالت وزيرة خارجية فلسطين الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، جاء في وقت مصيري لأمتنا الإسلامية، معبرة عن شكرها لدعم منظمة التعاون الإسلامي للقضية الفلسطينية.

وأضافت وزيرة خارجية فلسطين، خلال كلمتها في أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في الصومال، أن فلسطين تدعم جمهورية الصومال وتؤكد على حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دوليا وندين ونرفض التدخل السافر الإسرائيلي في شئون الصومال الداخلية، ونؤكد أن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال يعتبر انتهاكا لسيادة جمهورية الصومال ويمثل تهديدا للأمن والسلم والاستقرار الدولي ونعتبره لاغيا وباطلا.

وأشار إلى أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهج إسرائيل الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم واستمرارا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره وعدوان على الدول العربية والإسلامية واستخفافا بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية.



دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج لضرب أمننا القومي وخلق أمر واقع جديد في الشرق الأوسط، من خلال استهداف سيادة الدول وتاريخنا وحضارتنا الإنسانية واستقرار شعوبنا.

ومن أجل إفشال هذه المخططات دعت وزيرة خارجية فلسطين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ إجراءات عقابية عملية ضد منظومة الاستعمار الإسرائيلي لأنها تخالف المواثيق الدولية ولا تحترم ميثاق الأمم المتحدة، وندعو الدول الأعضاء للمقاطعة والامتناع عن أي نوع من العلاقات مع الاحتلال واستخدام علاقاتنا مع الدول لإجبار إسرائيل للإلتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.

واستنكرت وزيرة خارجية فلسطين، اقتحام وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يسمي أرض الصومال معتبرة أنها زيارة استفزازية تهدف لتبييض صورة الاحتلال الدموي وخروجا عن الإجماع الدولي.

كما أكدت على الموقف الواضح والرافض للتهجير بكافة أشكال الشعب الفلسطيني، مؤكدة حقها في التمسك بأرصض فلسطين والبقاء عليها والحق في العودة والتعويض للشعب الفلسطيني.

وتابعت: إننا في دولة فلسطين نقف في خط الدفاع الأول عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحيية وكرامة أمتنا وشعوب المنطقة في مواجهة الآلة الإجرامية العسكرية الإسرائيلية الاستعمارية التي تطمح في تحقيق حلمها فيما يسمى بإسرائيل الكبرى.

وطالبت وزيرة خارجية فلسطين، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تضمن محاسبة إسرائيل ومواجهة نهجها العدواني في فلسطين المحتلة.