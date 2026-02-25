طبل ومزمار.. ريهام سعيد ترقص مع فتاة وتدخل الفرحة لقلبها وتهديها جهاز العروسة

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج "خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، من أجل إدخال الفرحة على قلوب المصريين وإعطاء هدايا لمن يستحقها.

وفاجأت ريهام سعيد، فتاة بإعطائها جهاز العروسة هدية، وقامت بإعداد زفة بالطبل والمزمار للاحتفال مع العروس.

وأكملت: "باندا الخير يقدم جهاز العرايس وهيفرح عدد من الفتيات على مستوى الجمهورية ".

وقالت الفتاة : " أنا مصدقة نفسي والله "، وقامت والدة الفتاة بإطلاق زغرودة على الهواء معربة عن فرحها.

وقامت ريهام سعيد بالرقص مع الفتاة ووالدتها في الشارع بعد حصول الفتاة على جهاز العروسة.