يومياً في رمضان .. رحلات عمرة ومشروعات صغيرة وأجهزة عرائس وكراسي كهربائية ببرنامج أبواب الخير

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي أولي حلقات البرنامج في شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من أم عمرو، 51 سنة، تحتاج إلى عمليتين جراحيتين لتجميل تشوهات خلقية في أنف والشفة الأرنبية لإبنها بتكلفة 500 ألف جنيه.

وقالت ان ابنها يعاني من مشاكل في التنفس، ولا يستطيع الأكل بشكل طبيعي، ويعاني من التنمر من زملائه في المدرسة، مما دعه لا يخرج من البيت.

والده كان يعمل سائقًا، وتوفي، وهي تتقاضى معاشًا قدره 2800 جنيه، وتدفع 1500 جنيه إيجار شقة.

لديها أبناء آخرون، جميعهم متزوجون وعلى قدر حالهم. كانت تود العمل، لكنها تعاني من حساسية في الصدر والغضروف، مما يمنعها من ذلك.

أخبرها الأطباء أن ابنها يحتاج إلى عمليتين جراحيتين بتكلفة 500 ألف جنيه لإصلاح التشوهات الخلقية في أنفه وشفته الأرنبية.

وعلي جانب آخر يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الأفراح عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير يومياً من السبت الي الأربعاء خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .