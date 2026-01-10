وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول

أكد عبدالسلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، أن الصومال يؤكد موقفه الثابت بأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال أمر غير مقبول.

وقال في كلمته في اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الإسلامي، :" كل مزاعم إسرائيل غير قانونية وتفتقر للواقعية القانونية وهي انتهاك صريح لسيادة الصومال ووحدة أراضيه".

وتابع :" ما يسمى بارض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال ولا يتمتع باي وضعية قانونية على المستوى الدولي".

وأكمل :" ما يحدث له تبعات خطيرة على الاستقرار في القرن الافريقي وأمن البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية".

ولفت :" الصومال يواصل حشد الدعم السياسي والدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب".