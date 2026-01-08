وفد من أرض الصومال يصل إلى إسرائيل يوم الأحد

أفاد بيان صادر عن منظمة "شراكة" غير الحكومية، نُشر يوم الخميس، أن وفداً رسمياً من المنطقة الانفصالية أرض الصومال سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد.

زيارة وفد أرض الصومال إلى إسرائيل

وتُعدّ "شراكة"، التي تُيسّر الزيارة، مشروعاً غير حكومي وغير ربحي وغير سياسي، أسّسه رواد أعمال اجتماعيون من العالم العربي وإسرائيل لتعزيز السلام، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتُدار المنظمة بشكل مشترك من مكاتبها في إسرائيل والبحرين والمغرب، ولديها مستشارون ومتطوعون من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتستغرق الزيارة ستة أيام، سيُطلع الوفد خلالها على ما يعرف بـ"تاريخ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل"، فضلاً عن المؤسسات الحكومية، وبنيتها التحتية المدنية، ومؤسساتها الأكاديمية، وتطوراتها التكنولوجية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، زار النمنطقة الانفصالية صوماليلاند أمس الأول الثلاثاء، حيث التقى رئيس المنطقة الانفصالية عبد الرحمن محمد عبد الله.

جاءت زيارة ساعر بدعوة من رئيس صوماليلاند، ليصبح بذلك أول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى يزورها منذ اعتراف إسرائيل بها. ولا تعترف أي دولة أخرى من دول الأمم المتحدة بصوماليلاند.