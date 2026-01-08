ترامب يهدد طهران: سنوجه ضربة قوية جدا لإيران إذا حاولت قمع المظاهرات

كرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديده للنظام الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات، قائلاً: "إن أعداد المحتجين في إيران كبيرة جدًا"، محذّرًا من أن النظام سيتعرّض "لضربة قاسية"، إذا أقدم على قتل المتظاهرين.

ترامب يهدد إيران

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون- وربما أكثر من أيّ شخص آخر- وضعهم سيئ للغاية. وقد أبلغتُهم أنه إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يفعلونه عادةً خلال احتجاجاتهم- لديهم احتجاجات كثيرة- فإذا فعلوا ذلك، فسنوجّه لهم ضربةً شديدة".

حرق الحوزة الدينية بمدينة فرخشهر

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أظهرت مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، إضرام المتظاهرين الإيرانيين النيران في الحوزة الدينية بمدينة فرخشهر، التابعة لمحافظة تشهارمحال وبختياري، جنوبي غرب إيران.

ويكشف مقطع الفيديو الذي نشره حساب "إيران إنترناشيونال" على منصة "إكس" اشتعال النيران في الحوزة الدينية بفرخشهر، إلى جانب فراغ الشارع من المارة وانتشار الفوضى.

انقطاع الإنترنت في طهران

وفي السياق نفسه، أكد مصدران في العاصمة الإيرانية طهران لشبكة سي بي إس نيوز انقطاع الإنترنت في العاصمة.