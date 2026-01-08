قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
أخبار العالم

الداخلية السورية تعلن الانتشار في حي الأشرفية بمدينة حلب

الأمن السوري في حلب
الأمن السوري في حلب
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس، بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب، ضمن خطة إعادة تثبيت الأمن والاستقرار في الأحياء التي سُلّمت مؤخرًا للدولة، عقب انسحاب المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم قسد منها.

انتشار الأمن السوري في حلب

وأوضحت الداخلية السورية في بيان لها أن الوحدات التابعة لها شرعت في مهامها لحماية المدنيين ومنع أي خروقات أو مظاهر فوضى، بالتنسيق مع وحدات الجيش السوري المنتشرة في الحي.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس بأن 6 مواطنين قتلوا بينهم 3 أطفال وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة في محافظة حلب جراء استهداف نفّذته فصائل تابعة للحكومة السورية المؤقتة على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، باستخدام الطائرات المسيّرة وقذائف المدفعية.

قصف حلب

وأوضح المرصد السوري نقلا عن مصادر، أن القصف طال مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وخلّف أضرارًا مادية في منازل وممتلكات الأهالي، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وبلغ عدد الشهداء والقتلى منذ اليوم الأول للتصعيد في أحياء حلب 30 شخصا.

