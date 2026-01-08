الداخلية السورية تعلن الانتشار في حي الأشرفية بمدينة حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس، بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب، ضمن خطة إعادة تثبيت الأمن والاستقرار في الأحياء التي سُلّمت مؤخرًا للدولة، عقب انسحاب المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم قسد منها.

انتشار الأمن السوري في حلب

وأوضحت الداخلية السورية في بيان لها أن الوحدات التابعة لها شرعت في مهامها لحماية المدنيين ومنع أي خروقات أو مظاهر فوضى، بالتنسيق مع وحدات الجيش السوري المنتشرة في الحي.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس بأن 6 مواطنين قتلوا بينهم 3 أطفال وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة في محافظة حلب جراء استهداف نفّذته فصائل تابعة للحكومة السورية المؤقتة على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، باستخدام الطائرات المسيّرة وقذائف المدفعية.

قصف حلب

وأوضح المرصد السوري نقلا عن مصادر، أن القصف طال مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وخلّف أضرارًا مادية في منازل وممتلكات الأهالي، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وبلغ عدد الشهداء والقتلى منذ اليوم الأول للتصعيد في أحياء حلب 30 شخصا.