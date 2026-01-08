درع الوطن باليمن: تنفيذ خطة انتشار بمدينة عدن

أعلنت قوات درع الوطن في اليمن، اليوم الخميس أنها نفذت عملية انتشار في مدينة عدن بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.

انتشار قوات درع الوطن بعدن

وأضافت قوات درع الوطن، أن مهامها تتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات والممتلكات، موضحة أن الانتشار بعدن تم وفق خطة منظمة تراعي أعلى مستويات الانضباط والجاهزية.

وتمكنت قوات درع الوطن في اليمن، قبل يومين من إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة المنهوبة خارج محافظة حضرموت، وضبط المتورطين أثناء تنفيذ العملية.

وقالت قوات درع الوطن في بيان إن العملية نفذت ضمن مناطق مسؤوليتها الأمنية، وأسفرت عن القبض على عناصر حاولت تهريب أسلحة جرى نهبها من معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت.