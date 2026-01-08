100 ألف دولار لكل مواطن .. ترامب يُغري سكان جرينلاند للانفصال والانضمام لأمريكا

ناقش مسؤولون أمريكيون إمكانية إرسال دفعات مالية كبيرة إلى سكان جزيرة جرينلاند في محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك والانضمام المحتمل إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الأمر.

ترامب يسعى لشراء جرينلاند

وفي حين لم تتضح بعد قيمة الدفعة المالية بالدولار الأمريكي أو تفاصيلها اللوجستية، فقد ناقش مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم مساعدون في البيت الأبيض، مبالغ تتراوح بين 10,000 دولار أمريكي (17,000 دولار نيوزيلندي) و100,000 دولار أمريكي (170,000 دولار نيوزيلندي) للشخص الواحد، بحسب مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المداولات الداخلية.

وتُعدّ فكرة الدفع المباشر لسكان جرينلاند، وهي إقليم دنماركي ما وراء البحار، أحد التفسيرات المحتملة لمحاولة الولايات المتحدة "شراء" الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57,000 نسمة، على الرغم من إصرار السلطات في كوبنهاجن على أن جرينلاند ليست للبيع.

وتُعدّ هذه الخطة من بين عدة خطط يناقشها البيت الأبيض للاستحواذ على جرينلاند، بما في ذلك إمكانية استخدام الجيش الأمريكي.

لكن هذا قد يُنظر إليه على أنه إجراءٌ نفعيٌّ بحت، بل ومُهينٌ لشعبٍ لطالما ناقش استقلاله وتبعيته الاقتصادية للدنمارك.

وكتب رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، في منشورٍ على فيسبوك يوم الأحد، بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً للصحفيين بأن الولايات المتحدة بحاجةٍ إلى ضمّ الجزيرة: "كفى... لا مزيد من أوهام الضم".

معارضة أوروبية لأطماع ترامب

أعرب قادة كوبنهاجن وعموم أوروبا عن استيائهم من تصريحات ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض، التي أكدوا فيها حقهم في جرينلاند خلال الأيام الماضية، لا سيما وأن الولايات المتحدة والدنمارك حليفتان في حلف الناتو تربطهما اتفاقية دفاع مشترك.

أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك، يوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أن جرينلاند والدنمارك هما فقط من يملكان الحق في البتّ في مسائل علاقاتهما.

وعند سؤال البيت الأبيض عن مناقشات شراء الجزيرة، بما في ذلك إمكانية تقديم مدفوعات مباشرة لسكان جرينلاند، أحال وكالة رويترز إلى تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء.

وخلال مؤتمر صحفي، أقرت ليفيت بأن ترامب ومساعديه في الأمن القومي "يدرسون شكل عملية الشراء المحتملة".

وقال روبيو إنه سيلتقي نظيره الدنماركي الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة قضية جرينلاند.

وامتنعت السفارة الدنماركية عن التعليق، ولم يردّ مكتب تمثيل جرينلاند في واشنطن على طلب للتعليق.