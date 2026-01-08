المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد

أظهرت مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، إضرام المتظاهرين الإيرانيين النيران في الحوزة الدينية بمدينة فرخشهر، التابعة لمحافظة تشهارمحال وبختياري، جنوبي غرب إيران.

حرق الحوزة الدينية بمدينة فرخشهر

ويكشف مقطع الفيديو الذي نشره حساب "إيران إنترناشيونال" على منصة "إكس" اشتعال النيران في الحوزة الدينية بفرخشهر، إلى جانب فراغ الشارع من المارة وانتشار الفوضى.

انقطاع الإنترنت في طهران

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مصدران في العاصمة الإيرانية طهران لشبكة سي بي إس نيوز انقطاع الإنترنت في العاصمة.

وقالت منظمة "نت بلوكس" للمراقبة، اليوم الخميس، حوالي الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، إن بياناتها المباشرة "تُظهر أن طهران وأجزاء أخرى من إيران تشهد انقطاعًا تامًا للإنترنت، حيث انقطعت الخدمة عن العديد من مزودي الخدمة؛ ويأتي هذا الحادث الجديد في أعقاب عمليات قطع إقليمية، ومن المرجح أن يُحدّ بشدة من تغطية الأحداث على أرض الواقع مع اتساع رقعة الاحتجاجات".