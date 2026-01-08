زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، دولة الاحتلال بالاحتيال وسرقة أموال المواطنين، وأعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه أرسل طلبًا عاجلًا لاستدعاء وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ومسؤولين آخرين للاستجواب.

السرقة في إسرائيل

جاءت تصريحات لابيد عقب جلسة استماع أمام المحكمة العليا للنظر في التماسات طعنت في تحويل الحكومة لأكثر من مليار شيكل إسرائيلي من الأموال المخصصة لمؤسسات تعليمية حريدية.

خلال جلسة الاستماع، أقرت الدولة بأن معظم الأموال قد حُوّلت بالفعل قبل تصويت لجنة المالية في الكنيست بالموافقة على القرار في ديسمبر.

وقال لابيد: "الحكومة تكذب على الشعب بشكل ممنهج"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف: "صوّت أعضاء الكنيست على تحويلات الميزانية بعد وقت طويل من تحويل الأموال. هذا مخالف للقانون، وما كُشف عنه اليوم في المحكمة العليا بمثابة زلزال. الحكومة تُضلل الشعب بشكل ممنهج."

استجواب سموتريتش في الكنيست

وتابع "قدمنا ​​طلبًا عاجلًا إلى رئيس قسم التحقيقات لاستدعاء وزير المالية سموتريتش وكبار المسؤولين في وزارته للاستجواب"، مضيفا "هذا احتيال، ويجب التحقيق فيه. على أي محاسب حكومي وافق على هذه التحويلات أن يعلم أنه سيُستجوب في نهاية المطاف، وسيُضطر إلى تبرير موافقته على تحويل الأموال".

وقال لابيد "سيبحث حزب يش عتيد كل السبل حتى نعرف: منذ متى وهذا يحدث؟ من كان على علم؟ من وافق عليه؟ من يتحمل المسؤولية الجنائية عن اختلاس أموال الدولة؟".