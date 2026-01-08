النيران تلتهم شقة سكنية بالطابق الرابع في سوهاج

شهد نطاق مركز اخميم، اليوم الخميس، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع علوي، بشارع العشرين طريق جزيرة محروس، دائرة مركز شرطة أخميم شرق المحافظة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بسوهاج للانتقال إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع علوي، ملك المدعو ر. م. ط، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إتلاف غرفتي نوم وانتريه داخل الشقة محل الواقعة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.