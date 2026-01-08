قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

للتحقيقات.. حبس ربة منزل أنهت حياة ثمانينية وسرقتها بالمنشاة في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل سيدة مسنة عقب الاعتداء عليها بالضرب أعلى سطح منزل بقرية العيساوية دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، في محاولة لسرقة قرطها الذهبي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة أعلى سطح أحد المنازل بقرية العيساوية دائرة المركز، بعد تغيبها عن منزلها قرابة شهرين.

بالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليها تُدعى «نفيسة. ر»، 81 عامًا، ربة منزل، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات أن المتهمة «سومة. ح»، 40 عامًا، ربة منزل، استدرجت المجني عليها إلى داخل منزلها ثم صعدت بها إلى أعلى السطح، واعتدت عليها بالضرب مستخدمة أداة خشبية «شومة»، بقصد سرقة قرطها الذهبي، ما أدى إلى وفاتها.

بمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.

