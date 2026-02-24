قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
وفاة القمص تكلا عزمي شيخ كهنة الأرشيديوسس.. والبابا تواضروس يعزي

وفاة القمص تكلا عزمي
وفاة القمص تكلا عزمي
ميرنا رزق

توفي القمص تكلا عزمي، شيخ كهنة كنائس الأرشيديوسس بشمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز ٨٦ عامًا، قضى منها ٤٦ سنة في خدمة الكهنوت، بعد حياة امتلأت بالعطاء الرعوي والأمانة في الخدمة.

وُلِدَ الأب المتنيّح في ٤ سبتمبر ١٩٣٨، وسيم كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بالزقازيق في ١٢ يوليو ١٩٧٨، بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق السابق، ثم نال رتبة القمصية في ٢ سبتمبر ٢٠٠٣ بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

ومنذ انتقاله إلى مدينة سياتل في مارس ١٩٩١، خدم القمص تكلا عزمي شعب المنطقة بكل محبة واجتهاد، وامتدت خدمته إلى المدن والولايات المجاورة مثل فانكوفر وأوريغون وأيداهو وغيرها، حيث ترك أثرًا طيبًا في نفوس جميع أبنائه الذين شهدوا لأبوته وحرصه الرعوي.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل منطقة الأرشيديوسس، وإلى الآباء كهنة كنائسها، وإلى شعب الكنائس المخدومة، وكذلك إلى أسرة الأب المتنيح وكل محبيه، في نياحة هذا الأب المبارك الذي أكمل جهاده الحسن وحفظ الإيمان.

مصلّيًا أن يمنح الرب نفسه الطاهرة الراحة في فردوس النعيم، وأن يعزي قلوب الجميع برجاء القيامة والحياة الأبدية.

القمص تكلا عزمي كنائس الأرشيديوسس الكهنوت القديس الأنبا تكلا البابا شنودة الثالث البابا تواضروس

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

