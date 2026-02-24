وفاة القمص تكلا عزمي شيخ كهنة الأرشيديوسس.. والبابا تواضروس يعزي

توفي القمص تكلا عزمي، شيخ كهنة كنائس الأرشيديوسس بشمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز ٨٦ عامًا، قضى منها ٤٦ سنة في خدمة الكهنوت، بعد حياة امتلأت بالعطاء الرعوي والأمانة في الخدمة.

وُلِدَ الأب المتنيّح في ٤ سبتمبر ١٩٣٨، وسيم كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بالزقازيق في ١٢ يوليو ١٩٧٨، بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق السابق، ثم نال رتبة القمصية في ٢ سبتمبر ٢٠٠٣ بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

ومنذ انتقاله إلى مدينة سياتل في مارس ١٩٩١، خدم القمص تكلا عزمي شعب المنطقة بكل محبة واجتهاد، وامتدت خدمته إلى المدن والولايات المجاورة مثل فانكوفر وأوريغون وأيداهو وغيرها، حيث ترك أثرًا طيبًا في نفوس جميع أبنائه الذين شهدوا لأبوته وحرصه الرعوي.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل منطقة الأرشيديوسس، وإلى الآباء كهنة كنائسها، وإلى شعب الكنائس المخدومة، وكذلك إلى أسرة الأب المتنيح وكل محبيه، في نياحة هذا الأب المبارك الذي أكمل جهاده الحسن وحفظ الإيمان.

مصلّيًا أن يمنح الرب نفسه الطاهرة الراحة في فردوس النعيم، وأن يعزي قلوب الجميع برجاء القيامة والحياة الأبدية.