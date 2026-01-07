مدير أمن سوهاج والمحافظ يهنئان الأقباط في مطرانيات طما وطهطا وكنيسة المراغة

اختتم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، الجولة التي بدأت صباح اليوم، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة كنيسة المراغة، ومطرانية طهطا.

ومطرانية طما، حيث قدم المحافظ التهنئة للقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة، والأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، والأنبا اسحق أسقف طما.

محافظة سوهاج

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد شهدت اليوم، المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات، بمختلف أرجاء المحافظة، توافد العديد من الأخوة الأقباط، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور.