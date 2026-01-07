قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدثة باسم البيت الأبيض: طاقم ناقلة النفط «مارينيرا» مُعرّض للمساءلة القانونية
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يخضع للتأهيل
عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير
كاتب يحذر من استراتيجية ترامب للأمن القومي: أكبر فخ استراتيجي يواجه العالم
باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أمن سوهاج والمحافظ يهنئان الأقباط في مطرانيات طما وطهطا وكنيسة المراغة

جانب من الجولة بسوهاج
جانب من الجولة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اختتم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، الجولة التي بدأت صباح اليوم، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة كنيسة المراغة، ومطرانية طهطا.

ومطرانية طما، حيث قدم المحافظ التهنئة للقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة، والأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، والأنبا اسحق أسقف طما.

محافظة سوهاج

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد شهدت اليوم، المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات، بمختلف أرجاء المحافظة، توافد العديد من الأخوة الأقباط، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج عيد الميلاد المجيد تهنئه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: التخوفات من ارتفاع الأسعار قبل رمضان مبالغ فيها.. وإنتاجنا مطمئن

سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية

سليمان وهدان: البرلمان المصري شهد تجربة الائتلاف البرلماني وأغلبية الحزب الواحد

أسامة كمال

أسامة كمال يحذر: التحركات الأمريكية تهدد التوازن الدولي وتفتح الباب لفوضى عالمية

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد