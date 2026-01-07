قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
البابا تواضروس: تفاعل المواطنين مع الرئيس السيسي يعكس عمق الروابط الوطنية
السيطرة على حريق محدود داخل شركة طباعة في أبو رواش بالجيزة
التاريخ يميل للفراعنة قبل صدام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
محافظات

مدير أمن سوهاج والمحافظ يزورا المطرانيات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جانب من الجولة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، صباح اليوم، بزيارة عدد من المطرانيات بسوهاج وأخميم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

رافقهما واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة،  والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية.

محافظة سوهاج

والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل "سراج" جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، وكان في استقبالهم أصحاب النيافة الأنبا توما مطران الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

وخلال الزيارة، قدّم المحافظ التهنئة لكافة الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن "الشعب المصري نسيج واحد"، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لتأكيد عمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قيم التسامح والمحبة التي يتميز بها المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يواصل محافظ سوهاج ومرافقوه زياراتهم لتشمل عددًا من المطرانيات الأخرى في مراكز جرجا، والبلينا، وطهطا، وطما، والمراغة، تأكيدًا على دعم روح المحبة بين أبناء الوطن.

