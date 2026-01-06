جاهزية على مدار الساعة .. مدير أمن سوهاج يقود جولة ميدانية لتأمين احتفالات عيد الميلاد

في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف المتابعة الأمنية ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفالات والمناسبات الرسمية، قاد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية موسعة بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة الحالة الأمنية تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد.

وحرص مدير أمن سوهاج، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، على المرور الميداني المفاجئ على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية، والميادين العامة، والطرق الرئيسية؛ للتأكد من انتظام الخدمات وانتشارها بالشكل الذي يحقق أعلى معدلات الأمن والاستقرار.

تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد بسوهاج

وشملت الجولة تفقد نقاط الارتكاز الأمنية، ومحيط الكنائس ودور العبادة، إلى جانب متابعة الحالة المرورية بالطرق والمحاور الحيوية، حيث اطمأن مدير الأمن على جاهزية القوات، وتوافر عناصر التأمين والتدخل السريع، والتزام الضباط والأفراد بخطط التأمين الموضوعة سلفًا.

وخلال الجولة، شدد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز على أهمية اليقظة التامة، ورفع درجات الاستعداد، وحسن معاملة المواطنين، مؤكدًا أن الدور الأمني لا يقتصر على فرض السيطرة فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم والمساندة للمواطنين، والتعامل الإنساني الحضاري مع مختلف المواقف، بما يعكس الصورة المشرفة لجهاز الشرطة.

كما أكد مدير أمن سوهاج على ضرورة سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مواقف طارئة، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الأمنية، لضمان التدخل الفوري والحاسم، وتحقيق الانضباط الكامل بالشارع السوهاجي خلال أيام الاحتفالات.

وهنأ اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، المواطنين من الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن وحدة النسيج الوطني تمثل أحد أعمدة قوة الدولة المصرية، وأن أجهزة وزارة الداخلية تعمل على مدار الساعة لتأمين احتفالات جميع المواطنين دون تفرقة، في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة.

وأشار مدير الأمن إلى أن مديرية أمن سوهاج وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفالات، تتضمن انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وتفعيل غرف العمليات، وزيادة الخدمات الأمنية بالميادين العامة ودور العبادة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن الشامل، ودعم الاستقرار المجتمعي، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، تأكيدًا على أن جهاز الشرطة يقف دائمًا في صف المواطن، ويعمل على تأمينه في مختلف المناسبات والأوقات.