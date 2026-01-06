قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جاهزية على مدار الساعة .. مدير أمن سوهاج يقود جولة ميدانية لتأمين احتفالات عيد الميلاد

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف المتابعة الأمنية ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفالات والمناسبات الرسمية، قاد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية موسعة بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة الحالة الأمنية تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد.

وحرص مدير أمن سوهاج، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، على المرور الميداني المفاجئ على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية، والميادين العامة، والطرق الرئيسية؛ للتأكد من انتظام الخدمات وانتشارها بالشكل الذي يحقق أعلى معدلات الأمن والاستقرار.

تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد بسوهاج

وشملت الجولة تفقد نقاط الارتكاز الأمنية، ومحيط الكنائس ودور العبادة، إلى جانب متابعة الحالة المرورية بالطرق والمحاور الحيوية، حيث اطمأن مدير الأمن على جاهزية القوات، وتوافر عناصر التأمين والتدخل السريع، والتزام الضباط والأفراد بخطط التأمين الموضوعة سلفًا.

وخلال الجولة، شدد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز على أهمية اليقظة التامة، ورفع درجات الاستعداد، وحسن معاملة المواطنين، مؤكدًا أن الدور الأمني لا يقتصر على فرض السيطرة فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم والمساندة للمواطنين، والتعامل الإنساني الحضاري مع مختلف المواقف، بما يعكس الصورة المشرفة لجهاز الشرطة.

كما أكد مدير أمن سوهاج على ضرورة سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مواقف طارئة، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الأمنية، لضمان التدخل الفوري والحاسم، وتحقيق الانضباط الكامل بالشارع السوهاجي خلال أيام الاحتفالات.

وهنأ اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، المواطنين من الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن وحدة النسيج الوطني تمثل أحد أعمدة قوة الدولة المصرية، وأن أجهزة وزارة الداخلية تعمل على مدار الساعة لتأمين احتفالات جميع المواطنين دون تفرقة، في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة.

وأشار مدير الأمن إلى أن مديرية أمن سوهاج وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفالات، تتضمن انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وتفعيل غرف العمليات، وزيادة الخدمات الأمنية بالميادين العامة ودور العبادة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن الشامل، ودعم الاستقرار المجتمعي، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، تأكيدًا على أن جهاز الشرطة يقف دائمًا في صف المواطن، ويعمل على تأمينه في مختلف المناسبات والأوقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج عيد الميلاد المجيد مديرية أمن سوهاج احتفالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

ترشيحاتنا

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة و عدوان مسلح ضد فنزويلا

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة وعدوان مسلح ضد فنزويلا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

أرشيفية

ترامب يشعل الجدل: مادورو "رجل متوحش حاول تقليد رقصتي"

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد