محافظات

جامعة سوهاج الأهلية تعيد رسم خريطة الدعم الأكاديمي والإعلامي

مجلس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اتخذ مجلس جامعة سوهاج الأهلية حزمة من القرارات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وبناء جيل مؤهل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل، لا سيما في المجالات الإعلامية والخدمية.

وخلال جلسته الخامسة، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسين عبدالحافظ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء الكليات، ناقش المجلس آليات تعزيز البيئة الجامعية، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متكاملة، لا تقتصر على قاعات الدراسة فقط، بل تمتد لتشمل التدريب والتأهيل والدعم الطلابي.

جامعة سوهاج

وفي هذا السياق، وافق المجلس على إطلاق مجلة علمية محكمة ومتخصصة في البحوث والدراسات الإعلامية، تصدر عن كلية الإعلام بجامعة سوهاج الأهلية، لتكون منصة أكاديمية جادة لنشر الإنتاج العلمي، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للمشاركة في إثراء البحث العلمي وفق معايير علمية معتمدة.

ولم تتوقف الرؤية عند النشر الأكاديمي، بل امتدت إلى دعم الجانب التطبيقي، من خلال الموافقة على إنشاء منصات إعلامية رقمية تابعة لكلية الإعلام، تهدف إلى تدريب الطلاب عمليًا على أدوات العمل الإعلامي الحديث، وصقل مهاراتهم المهنية، بما يعزز من جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل فور التخرج.

وفي خطوة تعكس اهتمام الجامعة بالطالب كعنصر محوري في العملية التعليمية، وافق المجلس أيضًا على إنشاء مركز متكامل للخدمات الطلابية، يضم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تسهم في تيسير الحياة الجامعية، ومساعدة الطلاب على التركيز في تحصيلهم العلمي، وتحقيق التميز الأكاديمي في بيئة داعمة ومحفزة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الجامعة الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وبناء منظومة جامعية متكاملة تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن جامعة سوهاج الأهلية تسير بخطى ثابتة نحو تقديم نموذج تعليمي حديث يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

كما وافق المجلس على فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات، وفقًا للأعداد المتاحة بكل كلية، في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان الحفاظ على جودة الدراسة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

