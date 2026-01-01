قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة سوهاج يزف بشرى للعاملين بنظام السركي

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن بشرى سارة للعاملين بنظام السركي، بإقرار زيادة المرتبات بنسبة 100%، وذلك في إطار حرص الإدارة على تحسين الأوضاع المعيشية ودعم الكوادر العاملة وتقديرًا لجهودهم المبذولة.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني على أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما ينعكس إيجابًيا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى استمرار العمل على اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم العاملين وتحسين بيئة العمل، باعتبار ان العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق التطوير والارتقاء بالجامعة.

وأعرب المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة عن خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني على هذه اللفتة الكريمة، وإقراره زيادة المرتبات بنسبة 100% للعاملين بنظام السركي، والبالغ عددهم 40 عاملًا.

بما يعكس حرص القيادة على دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحا أن هذا القرار سيكون له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية وتحفيز العاملين على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد، بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

