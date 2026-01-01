خلافات الميراث تدفع عاملا لإشعال النار فى توك توك بـ سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسكب كمية من مادة قابلة للإشتعال على مركبة "توك توك" وإضرام النيران بها بسوهاج.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بنشوب حريق بمركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" ملك (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة طما) أثناء توقفها أمام منزلها دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤالها إتهمت شقيق زوجها (عامل – مقيم بذات العنوان) بقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مما نتج عنه حدوث بعض التلفيات بها بسبب خلافات بينهما حول الميراث .. أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقق.