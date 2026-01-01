قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
حوادث

خلافات الميراث تدفع عاملا لإشعال النار فى توك توك بـ سوهاج

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسكب كمية من مادة قابلة للإشتعال على مركبة "توك توك" وإضرام النيران بها بسوهاج.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بنشوب حريق بمركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" ملك (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة طما) أثناء توقفها أمام منزلها دون حدوث ثمة إصابات. 

وبسؤالها إتهمت شقيق زوجها (عامل – مقيم بذات العنوان) بقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مما نتج عنه حدوث بعض التلفيات بها بسبب خلافات بينهما حول الميراث .. أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقق.

إشعال النار فى توك توك سوهاج خلافات الميراث الأجهزة الأمنية

