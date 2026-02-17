داليا مصطفى تكشف لصدى البلد شخصيتها في مسلسل روج أسود

كشفت الفنانة داليا مصطفى في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد "روج أسود"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2026.

وأوضحت داليا أنها تجسد خلال الأحداث شخصية "ليلى"، وهي سيدة تتعرض للخيانة من زوجها، لتدخل في سلسلة من الصراعات والأحداث المتلاحقة التي تكشف العديد من المفاجآت، سواء قبل الطلاق أو بعده، مشيرة إلى أن العمل يناقش تلك المرحلة الحساسة في حياة المرأة بشكل مختلف وجريء.

وأكدت داليا مصطفى سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، ووصفت التجربة بالمميزة، خاصة في ظل حالة التعاون والانسجام بين جميع أفراد فريق العمل، لافتة إلى أن "روج أسود" يحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال الدرامية المعتادة.

وكانت داليا مصطفى قد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بوستر المسلسل، وعلقت قائلة:"أكثر ناس قريبة منك هي أسهل ناس تقدر تأذيكي، استنوا ليلى في مسلسل روج أسود، في رمضان".



ويُنتظر عرض مسلسل "روج أسود" خلال موسم دراما رمضان 2026، وسط توقعات بأن يحظى بمتابعة واسعة لما يحمله من أحداث اجتماعية مشوقة وقضايا تمس الواقع.