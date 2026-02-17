قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة»

أوركيد سامي

تستعد الدكتورة والإعلامية شيماء فوزي صانعة المحتوى زوجة النجم عمرو سعد لإطلاق برنامجها الجديد «الخلاصة» خلال شهر رمضان المقبل، في تجربة إعلامية مختلفة تقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي في شكل فيديوهات قصيرة يومية لا تتجاوز الدقيقة.

ويأتي برنامج «الخلاصة» بروح قريبة من مدرسة برنامج كلمتين وبس الشهير، حيث يعتمد على تقديم رسائل مختصرة وعميقة تمسّ الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية والتنمية النفسية، بأسلوب بسيط وسلس يناسب جمهور السوشيال ميديا.


ويُعد هذا المشروع امتدادًا لنجاحات دكتورة شيماء فوزي صانعة المحتوى السابقة، خاصة بعد صدور كتابها باي باي حبي، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا، وبرنامجها «ورا كل باب» الذي حقق حضورًا قويًا على المنصات الرقمية.

ومن المقرر أن تُعرض حلقات «الخلاصة» يوميًا طوال شهر رمضان في صورة «ريلز» قصيرة، تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، مع التركيز على المحتوى الإيجابي والملهم.

ويترقّب جمهور دكتور شيماء فوزي صانعة المحتوى انطلاق البرنامج خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا في موسم رمضان الرقمي، حيث حققت نجاحًا كبيرًا ببرنامجها ورا كل باب على قناة هي ومؤخرًا طرحت أحدث أعمالها الكتابية "باي باي حبي".

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

راندة المنشاوي

الإسكان: استيعاب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة بوحدات زهرة العاصمة

وزيرا الاستثمار والتخطيط

مصر تطلق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر

جانب من الاجتماع

وزيرا الاستثمار والتخطيط : مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تطلقان تقريرًا لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

