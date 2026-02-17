تارا عماد تكشف عن كواليس مسلسل “إفراج”في رمضان 2026

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “إفراج” عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي مرتدية الحجاب وتحمل “الكلاكيت” استعدادًا لانطلاق التصوير.

مسلسل إفراج

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تتقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير. ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر. ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.