شريف الدسوقي يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل شخصيته في مسلسل إفراج

كشف الفنان شريف الدسوقي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل إفراج، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجسد شخصية محورية ضمن أحداث العمل، حيث يظهر بدور والد كريمة، التي تقدم شخصيتها الفنانة تارا عماد.

وأوضح الدسوقي أن العلاقت داخل الأحداث تشهد العديد من التعقيدات والتشابكات، في ظل تصاعد الصراعات بين الشخصيات، وهو ما يكشف عن مفاجآت عديدة مع تطور الحلقات، خاصة في ظل الطبيعة الاجتماعية الشعبية التي ينتمي إليها المسلسل.

و اختتم شريف دسوقي أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل



وينتمي إفراج إلى نوعية الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي، حيث تدور أحداثه في أجواء من الصراع والتحدي، مستندًا إلى وقائع واقعية تضفي على العمل قدرًا كبيرًا من المصداقية والتشويق. ويجسد النجم عمرو سعد شخصية تمر بتحولات حادة وصراعات مصيرية، في إطار درامي مشحون بالعاطفة والإثارة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمرو سعد كل من: حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، صفوة، بسنت شوقي، إلى جانب شريف الدسوقي.



المسلسل من تأليف وردة ملوك، وإنتاج صباح إخوان للمنتجين صادق الصباح وأنور الصباح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.



ومن المتوقع أن يحقق العمل صدى واسعًا فور عرضه، نظرًا لطبيعة موضوعه القريبة من الواقع، والتوليفة القوية التي تجمع بين نجومه وصُنّاعه.