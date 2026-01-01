قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

سقوط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في القاهرة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة لقيامهم بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" ) وطرف ثان (5 أشخاص) بسبب خلافات بينهم حول توريد مواد بناء لأحد المواقع الإنشائية ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وعصى خشبية نتج عن ذلك تلفيات بسيارة خاصة بأحدهم دون حدوث إصابات .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – سلاح أبيض – عصى خشبية) وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى على بعضهم على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

