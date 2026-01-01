سقوط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة لقيامهم بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" ) وطرف ثان (5 أشخاص) بسبب خلافات بينهم حول توريد مواد بناء لأحد المواقع الإنشائية ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وعصى خشبية نتج عن ذلك تلفيات بسيارة خاصة بأحدهم دون حدوث إصابات .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – سلاح أبيض – عصى خشبية) وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى على بعضهم على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.