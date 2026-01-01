قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تحت تهديد السلاح.. تفاصيل سرقة أجهزة Games من محل بلاي ستيشن بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سرقة محل بلاي ستيشن بمدينة 6 أكتوبر حيث تبين قيام 3 متهمين بتهديد العاملين في المحل واستولوا على أجهزة ألعاب وفروا هاربين ثم ألقت مباحث أكتوبر القبض عليهم. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بتعرض محل بلاي ستيشن للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة حيث اقتحموا المحل واستولوا على الأجهزة تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، ونجحت مباحث الجيزة في تحديد هويتهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وجمع المعلومات من شهود العيان، تحركت قوة أمن وألقت القبض عليهم في أحد الأكمنة المعدة لهم. 

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدوا عن الأجهزة المستولى عليها، والتي تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرا بالواقعة، وقررت النيابة المختصة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.

سرقة أجهزة Games محل بلاي ستيشن أكتوبر

