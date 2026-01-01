كواليس تخلص موظف بالإسعاف من حياته بقرصين غلة بسبب خلافات زوجية بأكتوبر

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر الطب الشرعي لتشريح جثة موظف بهيئة الإسعاف أنهى حياته بـ"حبة الغلة" بسبب خلافات مع زوجته لتحديد سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات تخلص مدير إدارة المخازن بهيئة الإسعاف من حياته، بعد تناوله قرصين من مادة الغلة السامة، بمدينة ٦ أكتوبر، بسبب خلافات زوجية.



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بتخلص شال من حياته بمدينة ٦ أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين أنه مدير إدارة المخازن بهيئة الإسعاف وأقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مع زوجته أدت لإصابته باكتئاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.