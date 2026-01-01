قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كواليس تخلص موظف بالإسعاف من حياته بقرصين غلة بسبب خلافات زوجية بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر الطب الشرعي لتشريح جثة موظف بهيئة الإسعاف أنهى حياته بـ"حبة الغلة" بسبب خلافات مع زوجته لتحديد سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات تخلص مدير إدارة المخازن بهيئة الإسعاف من حياته، بعد تناوله قرصين من مادة الغلة السامة، بمدينة ٦ أكتوبر، بسبب خلافات زوجية.


تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بتخلص شال من حياته بمدينة ٦ أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين أنه مدير إدارة المخازن بهيئة الإسعاف وأقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مع زوجته أدت لإصابته باكتئاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 

موظف بالإسعاف خلافات زوجية أكتوبر النيابة العامة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

أرشيفية

تامر عاشور عن العاصمة الإدارية: ما يحدث هناك يعد "واجهة مشرفة" لمصر أمام العالم

الأبراج

خبيرة الأبراج عبير فؤاد توجه رسالة لـ مواليد برج الجدي

البرهان

البرهان: القوات المسلحة تقف مع الشعب لتحقيق الحرية والسلام والعدالة

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

