منعته يغش.. تحقيقات موسعة في ضرب طالب ووالدته لمعلمة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع طالب ووالدته في التعدي على معلمة بسلاح أبيض لقيامها بمنع الطالب من الغش بأكتوبر.

وقررت حجز الطالب ووالدته ٢٤ ساعة على ذمة التحريات واستدعاء المعلمة لسماع أقوالها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اعتداء طالب ووالدته على مدرسة بسلاح أبيض في الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، ووالدته، وطرف ثان، مدرسة "مصابة بسحجات بالوجه" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لقيام المُدرسة بمنع الطالب من الغش خلال أداء امتحان بالمدرسة وتعديه عليها بالسب، وعقب انتهاء الامتحان توجهت المدرسة لمحل سكن الطالب لمعاتبة والدته إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينهما تدخل خلالها الطالب مشهرًا سلاح أبيض وتعديا عليها بالضرب محدثين إصابتها.

وجرى ضبط الطالب ووالدته، وبحوزته (السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.